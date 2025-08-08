Textul, distribuit în grupuri online de oamenii lui Șor, făcea apel la exprimarea votului pentru liderul AUR: „Bună ziua, colegi! Un anunț important!!!! Deținătorii de cetățenie română dintre rândurile noastre sunt îndemnați să iasă masiv la vot pentru a vota George Simion!!!”.

Mesaj de susținere pentru George Simion găsit de Poliția din Republica Moldova la coordonatori ai rețelei proruse Șor. Captură YouTube Poliția RM

Mesajul a fost descoperit în cadrul unor percheziții efectuate pe 7 august de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai subdiviziunilor teritoriale, împreună cu procurorii PCCOCS (Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale) și cu sprijinul polițiștilor din brigada cu destinație specială „Fulger”.

Conform unui comunicat, perchezițiile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

„Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care demonstrează că un grup de persoane, având roluri bine determinate, acționau din interes material și în beneficiul organizației criminale Șor. Scopul acestora era coruperea alegătorilor în contextul viitoarelor alegeri parlamentare din septembrie, prin utilizarea diferitor metode ilegale de finanțare”, precizează Poliția Republicii Moldova.

Membrii grupului transferau, converteau, lichidau și distribuiau mijloace bănești de proveniență dubioasă, obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale. În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care demonstrează activitatea infracțională a grupării, se arată în comunicat.

Ilan Șor, oligarhul fugar care destabilizează Rep. Moldova pentru a impune o putere prorusă la Chișinău. Foto: Profimedia

Mai mult, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că reprezentanții organizației criminale instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, iar prin intermediul aplicației „TAITO” se creează grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători.

Autoritățile moldovene au mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizației criminale Șor primesc de la curatorii din Rusia sarcini de a distribui și comenta linkuri cu videoclipuri de dezinformare pe rețele de socializare. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Mesajul de susținere pentru George Simion poate fi văzut într-un videoclip cu perchezițiile difuzat de Poliția din Rep. Moldova.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat recent că Rusia intenționează să influențeze rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă din Republica Moldova prin destabilizare, campanii de dezinformare, finanțare clandestină și organizarea de proteste plătite.

