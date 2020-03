De Andrada Lăutaru, Delia Marinescu (Scena 9),

În culisele teatrelor din România continuă să se strecoare multe episoade de hărțuire sexuală. Nu se vorbește însă public despre asta, de frică și de rușine.

Luna trecută, cele două tinere au depus un memoriu la Consiliul Județean (C.J) Argeș alături de alți artiști ai teatrului „Al. Davila” din Pitești, la care au atașat declarații individuale despre hărțuirile sexuale prin care au trecut.

C.J a trimis documentele către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Contractele tinerelor actrițe sunt, uneori, la mâna managerilor. Criza COVD – 19, când artiștii pot rămâne peste noapte fără bani pentru că au contracte determinate, dezvăluie cât de precar și de injust este acest sistem și pe ce bază umană a suferinței este clădit.

Într-o seară de la sfârșitul lui ianuarie 2019, D.B., o actriță în vârstă de 22 de ani, primește un mesaj de la Nicolae Poghirc, directorul teatrului „Al. Davila” din Pitești, unde tânăra lucrează de un an. „Bună, unde ești? Vrei să ne vedem?”, o întreabă bărbatul. D. îi răspunde că are de terminat un eseu și propune să se întâlnească a doua zi, fiindcă trebuia să discute despre contractul ei. Până acum a avut contract de colaborare pe spectacol, iar directorul i-a spus că urmează să treacă pe unul de colaborare cu teatrul, însă n-a semnat și nici n-a negociat suma.



Propunere cu sens unic



„Hai să ne vedem în seara asta! Vin eu la tine sau tu la mine!”, continuă el, fără să-i lase de ales.

Tânăra e cazată la hotel Muntenia din Pitești de un an, alături de mai mulți actori colaboratori ai teatrului care nu sunt din oraș. În seara asta, la hotel stă și directorul.

Actrița D.B. își dorește să apară în text doar cu inițialele, întrucât e la început de carieră și n-ar vrea ca atunci când cineva caută pe Google numele ei, să apară în primul rând povestea hărțuirii.

„Dacă nu făceai ce spunea el, plecai”

Nicolae Poghirc e de profesie actor, a jucat la teatrele din Iași, Timișoara, Bacău și Craiova, dar a și regizat câteva spectacole. Din 2015 a condus teatrul „Ariel” din Rm. Vâlcea, de unde a plecat doi ani mai târziu. Conform presei locale, Poghirc a fost acuzat că a avut concursul de director aranjat și că a făcut o serie de abuzuri față de angajați – i-a dat afară fără motiv sau le-a cerut să lucreze deși le expiraseră contractele. Din 2017 e managerul teatrului „Al. Davila” din Pitești. Și aici mai mulți angajați îl acuză de diferite forme de abuz.



D. e indignată de mesajul în care bărbatul o invită în camera lui sau a ei și ar vrea să-i spună că nu e normal. „Dar m-am gândit că pierd tot. Am căutat să fiu cât de diplomată am putut”, își amintește D., care auzise că pe o altă actriță o dăduse afară pentru că îi refuzase explicit avansurile. „Dacă nu făceai ce spunea el, plecai”.





Ignoră propunerea bărbatului și îi spune să stea de vorbă la un ceai, la recepție. El o sună peste o oră, iar actrița îi zice că e târziu și că se văd a doua zi. „Greșești, D., greșești”, își amintește ea că a avertizat-o șeful ei, când ne povestește la telefon, într-o zi de martie, în vreme de coronavirus, prin ce a trecut atunci.



Un coleg a refuzat să o ajute, ”ca să nu iasă scandal”

La miezul unei nopți de ianuarie 2019, cineva bate insistent la ușa camerei ei de hotel. După vreo cinci minute, bătăile în ușă se opresc, apoi revin. Nu deschide, căci e aproape sigură că e Poghirc. „Nu am vrut să risc. Nu voiam să fiu violată, dacă mă ținea nu puteam să scap”, își amintește D., care auzise de la colege că bărbatul e și violent fizic.





Între timp o sună directorul – peste zece apeluri într-un interval de câteva minute. D. nu răspunde. Insistența lui o alarmează, așa că pune fotoliul în ușă. Își aude inima cum bubuie în piept, dar se străduiește să nu zică nici pâs.



Se teme că bărbatul o să stea acolo mult și bine și se gândește cine ar putea să o ajute. „Hai repede până sus, te implor”, îi scrie unui coleg cazat în același hotel, dar tipul refuză, pe motiv că o să se iște un scandal și o sfătuiește să nu-i răspundă.



Nesomnul mamei, aflată la două ore distanță

Le dă apoi mesaje mamei și colegei ei, Oana Marcu.

Ambele femei sunt șocate și îi spun același lucru – nu deschide. Mama o întreabă dacă vrea să vină după ea, dar o să-i ia două ore să ajungă cu mașina de la Caracal, așa că D. îi zice să nu. Bătăile în ușă durează timp de o oră, cu întreruperi. „Am luat în calcul că s-ar fi auzit dacă ar fi intrat (n.r peste ea)”, ne spune la telefon mama lui D. gândul cu care a încercat atunci să se consoleze că fata ei nu va păți nimic. „Nici nu am mai dormit în noaptea aceea”, își amintește femeia.



Își amintește că, atunci când noaptea s-a transformat în liniște, D. a continuat eseul care ținea loc de examen la cursul de etică și integritate de la masterul de actorie, unde are de prezentat o problemă de etică întâlnită în teatru. „Am scris despre ce se petrecea atunci cu mine, am vorbit despre abuz de putere și hărțuire sexuală.” Eseul nu avea să stârnească nicio reacție, întrucât cursul se terminase, iar profesorul „s-o fi gândit că e ceva general, nu ceva personal”, spune D.



Adoarme abia spre dimineață, epuizată.

Zilele următoare nu aduc vreo clarificare. Pentru că, într-o poziție asimetrică de putere, rareori victimele își înfruntă agresorul deschis, de teama consecințelor sau a judecății celorlalți.

D. și mama ei au inimile împărțite, nu știu cum e mai bine să procedeze – să vină mama să vorbească față-n față cu Poghirc despre comportamentul său abuziv sau să aștepte să vadă ce-o să facă. Femeia nu crede că fata ei ar rezista presiunii publice. „Acum, privind în urmă, probabil că nu ar fi trebuit să trecem peste”, spune mama.



Curajul tinerei de a spune stop abuzurilor e batjocorit de director



Câteva zile mai târziu, D.B. merge în biroul lui Poghirc să vorbească despre contract și să-i spună că nu e în regulă ce a făcut la hotel și înregistrează pe ascuns conversația:



A primit mai puțin de 2.000 de lei, suma cerută de ea

„-Am venit să vorbesc cu dvs. de contract și aș vrea să discut ceva cu dvs., destul de serios, zic eu, legat de miercuri.

-Ne-am pilit, stai liniștită.

-Voiam să zic că vă respect foarte mult, am foarte multe de învățat de la dvs., dar îmi doresc să rămână tot într-o zonă profesională. Mulțumesc.

-Numai într-o zonă profesională e… Dar bărbații pot să facă avansuri și femeile au obligația atunci când vor, să respingă și când nu, să facă ce vor. (…) Ești fată frumoasă și atrăgătoare. Nu o lua ca pe o jignire. Refuză elegant și vezi-ți de treabă și cu asta basta. Deci nu le pune… că băieții încearcă.

-Noi, femeile, avem tendința asta să facem ceva mare, dar am înțeles acum.

-Nu… Eram la un șpriț și mi-era dor de tine. Așa, ca să zic așa. Bun, mai departe.

-Acum, cu contractul, putem să discutăm acum, să negociem?”



În birou intră jurista teatrului și totul capătă brusc un ton strict profesional. „Mi-a dat o sumă mică, dar cumva acceptabil”, spune D., care ceruse 2000 RON și a primit mai puțin. Sumele sunt confidențiale, spune ea, dar valoarea contractelor de colaborare diferă în funcție de decizia directorului. În plus, din trei în trei luni trebuie să renegocieze cu Poghirc prelungirea contractului și suma.



COVID-19 oglindește precaritatea unui sistem

Acesta e mecanismul de control asupra angajaților cu care se joacă Poghirc, dar și alți manageri de teatre.



Iar acest mecanism își arată natura primitivă acum, în criza coronavirusului, când, precum alte sute de artiști, D.B poate rămâne oricând fără venituri și protecție financiară.

Actrița Ada Galeș spune că la teatrele „Metropolis”, „Odeon” și „Teatrul Dramaturgilor Români” din București, contractele de colaborare se reînnoiesc o dată pe an.



„Un om care are contract pe perioadă determinată… Ce se întâmplă cu el? E foarte ușor de manipulat. Și e foarte ușor de ținut sub papuc, pentru că el nu va îndrăzni niciodată să ridice capul, să spună ceva despre o nedreptate pe care a sesizat-o. Pentru că are contract determinat, e la mâna managerului”, declara Marius Manole vara trecută într-un interviu pentru Scena9 despre problemele din Teatrul Național București.



Debutul la teatrul din Pitești, începutul hărțuirii



Nu era prima dată când Nicolae Poghirc îi făcea avansuri lui D.B. Încă de la debutul ei la teatrul din Pitești – unde venise cu contract de colaborare pentru spectacolul Antigona, în care a cântat în cor, directorul i-a propus să îi fie mai mult decât șef. A invitat-o seara la restaurant, i-a spus că nu are copii, dar își dorește, și s-a lăudat cu proprietățile lui.

„Dacă ești cuminte, poate te duc și în Japonia”, povestește D. că i-a sugerat bărbatul după ce ea i-a zis că îi place țara asta.

De asemenea, își amintește că a încercat să o sărute pe gură și a trebuit să se ferească, a făcut glume referitoare la acneea ei, sugerându-i că nu are o viață sexuală activă și a prins-o de cămașă de la spate, unde era închizătoarea de la sutien.



Sunat de Libertatea, Poghirc spune că „A fost într-un moment în care, cum scrie acolo (n.r. în mesaj) – m-am pilit – și nici nu mi-am dat seama exact ce a fost (…). Dincolo de zidurile instituției suntem oameni. Eu nu am sunat în calitate de director”.

„Aceste abuzuri au fost legiferate ca inacceptabile abia acum șapte ani în România. În țările mai avansate, s-a întâmplat în anii ‘90. Pe scurt, conștientizarea hărțuirii sexuale și a șantajului sexual care în feminism e veche, în legislație e nouă. E greu”, explică și cercetătoarea Mihaela Miroiu, care predă Teorii politice feministe la SNSPA, motivul pentru care încă închidem ochii la abuzuri.



În timp ce în SUA, luna trecută, producătorul de film Harvey Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, în urma mișcării #MeToo, în culisele teatrelor din România continuă să se strecoare multe episoade de hărțuire sexuală. Nu se vorbește însă public despre asta, de frică și de rușine.



„Hărțuirea sexuală e una dintre metodele prin care bărbații încearcă să te supună și de multe ori, să te umilească”



„Am simțit la fiecare audiţie cum mă obiectifică (n.r. bărbații care organizau audiția), am auzit de prea multe ori apelative ca: «e bună, e ca o căprioară, ca o balerină, ce ochi, ce buze, ce zâmbet etc.». Nu vreau să zâmbesc frumos în faţa lor şi să mă fac plăcută”, spune Mădălina Brândușe, actriță la Macaz Teatru Coop, din București.



După aceste experiențe, Mădălina, care este feministă, a încetat să mai meargă la audiții la teatrele de stat și acum spune că are privilegiul de a face teatru independent și politic.



„Asta m-a ferit de instituţiile teatrale de stat, care sunt super patriarhale, ca şi multe opere din repertoriile lor care transmit aceleaşi mesaje conservatoare şi discriminatorii faţă de femei”

Mădălina Brândușe:

„Hărțuirea sexuală e una dintre metodele prin care bărbații încearcă să te supună și de multe ori, să te umilească. Sunt bărbați cu mari complexe sexuale care n-au nici resurse morale, nici psihice și, aș zice eu, nici fizice să cucerească o femeie și să aibă un parteneriat”, spune Mihaela Miroiu, una dintre teoreticienele mișcării feministe din România.



Glume cu natură sexuală

D. și-a făcut curaj să vorbească acum, după ce mai multe actrițe și actori au început să discute între ei despre hărțuiri sexuale, abuz de putere și violență verbală în teatrul din Pitești și au decis să adreseze un memoriu Consiliului Județean Argeș, care a trimis cazul mai departe la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.



Actrița Ada Dumitru, angajată a teatrului, spune că Poghirc țipă în fiecare zi la actori și face frecvent gesturi și glume cu tentă sexuală. „L-am văzut peste tot cum punea mâna (n.r pe actrițe). Pe mine mă tot lua de șold. El integrează totul în glume. Mi-a zis la un moment dat să-i fac un copil”.

„Ne e și frică, în același timp vrem și să se facă dreptate”, spune tânăra.



Înaintea lor, și alți angajați mai vechi ai teatrului denunțaseră public abuzurile lui Poghirc. „Îmi este frică să mă duc la teatru”, declara balerina Andreea Dragnea, pentru presa locală în 2018. Are peste 18 ani vechime în teatrul din Pitești și spune că de când a venit Poghirc, angajații lucrează mai mult decât ar trebui, iar managerul îi insultă frecvent. Și Valentin Nica, maestru de sunet, angajat de peste 39 de ani al teatrului, și-a propus să îl dea în judecată pe Poghirc pentru abuzurile sale verbale.



Colaborări profesionale pavate cu insistențe personale

Diana Gherasim, o actriță în vârstă de 32 de ani, l-a cunoscut pe Poghirc în anul 2013, în urma unei colaborări cu acesta la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, unde el era actor și ocazional, monta spectacole. Acum doi ani, atitudinea lui a determinat-o să facă un pas înapoi de la această meserie.



În 2014, Poghirc i-a propus să fie asistenta lui la niște cursuri de teatru pentru copiii din Corabia, un oraș aflat la 94 km distanță de Craiova. Le-au predat celor mici o dată pe săptămână, timp de o lună și jumătate, iar până acolo mergeau împreună cu microbuzul. Actrița povestește că după ce se urcau în microbuz, Poghirc se apropia mai mult de ea sau o atingea pe picior în timp ce vorbeau.



„Eram în anul III, nu ne permiteam să dăm cu ăla care e actor de pământ, că ajungeam la gunoi”, explică Diana cum se vedeau lucrurile din postura unei studente la actorie.



„Cumva, comportamentul lui a părut un pic cam prea prietenos, un pic libidinos, dar am ales să ignor chestia asta”, mai povestește Diana.



Episodul din biroul șefului

Primul abuz fizic s-a întâmplat în biroul actorului, când acesta era directorul Teatrului Municipal „Ariel” din Râmnicu Vâlcea, iar ea era colaboratoare permanentă a teatrului.



Într-o zi, în primăvara anului 2016, Poghirc a chemat-o la el în birou să îi propună să joace într-un spectacol pe care urma să-l pună în scenă.



„La un moment dat, când să plec, s-a ridicat și a venit spre mine, am crezut că vrea să mă pupe pe obraz, de plecare, dar m-a pupat pe buze. M-a pupat, nu m-a sărutat, adică nu m-a strâns cu forța, nu nimic. Moment în care eu m-am panicat, am zis la revedere și am plecat. N-am știut cum să reacționez.”



Colegul ei, Alex Nuță, o aștepta în foaier. „Era foarte speriată”, își amintește Alex.



El mai auzise că regizorul avusese astfel de intenții și cu alte actrițe, dar era prima dată când afla că bărbatul trecuse la fapte. „Cine știe de când face asta? Mi se pare incredibil că abuzează în halul ăsta de puterea pe care crede că o are”, spune actorul care lucrează cu Poghirc de cinci ani.



Spune că toată lumea a tăcut când directorul a făcut avansuri, i-a abuzat verbal sau nu i-a plătit pentru anumite spectacole, de frică să nu fie dați afară. Și el a închis ochii când Poghirc a țipat la el și nici nu a intervenit vreodată când ridica tonul fără motiv la alți actori.



„Ca actor, tot te chinui și nu faci nimic, și te întorci tot acolo și speri că nu se mai întâmplă”, explică Diana.



Intra în cabina fetelor când se schimbau

„El a plecat dintr-un punct în care era un pic mai prietenos și nu are o limită, încearcă din ce în ce mai mult”, explică Diana. Actrița își amintește și de momentele în care, după premiere, Poghirc intra în cabina fetelor, pe motiv că ar veni să le felicite, când acestea se schimbau.



Acum doi ani, după ce Poghirc a devenit managerul teatrului din Pitești, a chemat-o pe Diana să discute despre o posibilă colaborare acolo. Pentru că după plecarea lui din Rm. Vâlcea „teatrul a picat, nu ne mai puteau plăti salariile”, ea a acceptat să stea de vorbă cu el. Ajunsă acolo, după mai multe ore în care Poghirc o ignorase, Diana a mers și l-a întrebat dacă, de fapt, el se așteaptă la favoruri sexuale de la ea. Acesta a dat din cap că da, iar Diana a plecat.



Din acel moment, Diana nu a mai ținut legătura cu Poghirc și nici el n-a mai căutat-o. Asta până luna trecută, când a chemat-o la Pitești să vorbească despre o posibilă colaborare.



„Cum nu aveam foarte multe variante profesionale în momentul respectiv, m-am decis să accept”, spune Diana. Când a ajuns acolo, a descoperit că atitudinea bărbatului nu se schimbase: „Interesul lui principal era în relația mea de cuplu, dacă sunt cu cineva, și nu în forțele mele actoricești.”



Pentru că și-a dorit mereu o carieră în teatru, de-a lungul timpului a încercat să ignore comportamentul abuziv al lui Poghirc.



După o pauză de mai bine de doi ani, cu șase luni în urmă a decis să mai dea o șansă actoriei.



„Am început să mă deschid, să intru în chestii legate de teatru și tocmai bine că m-am nimerit să mă duc la Pitești și s-a întâmplat chestia cu Poghirc și iar mi s-a tăiat. Mi-a distrus visul ăsta de trei ori, la Vâlcea și la Pitești”, spune actrița, care în prezent colaborează cu teatrul de copii Arabela din București.

Dacă refuzi, dacă vorbești, rămâi marginal. S-a întâmplat în cazul Dianei, s-a întâmplat în cazul lui D.B.



În luna februarie, D.B. spune că a primit sub 10% din salariul care i se cuvenea și crede că în spatele acestei decizii stă faptul că a depus declarație la Consiliul Județean împotriva șefului său. Contractul ei expiră peste zece zile, pe 30 martie, iar actualul mandat de director al lui Nicolae Poghirc se termină pe 27 martie 2020.



„Nu știu ce o să fie mai departe”, spune D.



Pe 30 martie vom fi încă în stare de urgență, iar contractul tinerei poate rămâne nesemnat, ca multe alte sute de contracte din teatre, în jocul de domino al puterii.



***

Dacă ai fost victima unui abuz în teatru și vrei să ne împărtășești experiența ta sau dacă știi pe cineva care a trecut prin asta, dă-ne un mail pe: [email protected] sau [email protected].



