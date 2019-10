De Daria Maria Diaconu,

Dispariția artistului i-a îndurerat pe artiștii din showbiz-ul românesc.

Cătălin Măruță: „A fost unul din mării artiști ai copilăriei mele…Mai târziu a fost unul dintre OAMENII care mă făceau să mă simt norocos că fac ce fac și onorat că ne cunoaștem personal. Mihai Constantinescu era atât de plin de energie, că simpla lui prezența te umplea și pe tine de viață. Era atât de îndrăgostit de muzică și atât de dedicat publicului, încât te făcea și pe tine să iubești fiecare vers din cântecele sale. Era un artist adevărat, era un om special, era UNUL și unic-Mihai Constantinescu! Mulțumim că ați fost și că NE-ați fost, maestre!”.

Dan Negru: „Vorbind despre moartea lui Mihai Constantinescu, o analistă zice acu la o tv de știri că artiștii oldies but goldies nu mai au succes…

E habarnistă ! Generația goldies a muzicii ușoare nu duce lipsă de succes, de apariții media, de notorietate sau de săli de spectacole sold out.

INFLUENȚA e marea pierdere a generației goldies. În țările de lângă noi, legendele muzicale sunt influenceri in showbizul actual.

Alla Pugacheva (70) face jocurile in Rusia, Lepa Brena (59) e regină in Serbia și Omega sunt influenceri puternici in Ungaria.

Nu-i pun la socoteală pe cei ca McCartney (77) sau Mick Jagger (75) influenceri world wide.Nu faima, notorietatea sau sălile pline le-au fost luate ci influența!”.

Petre Magdin: Greu de spus în cuvinte, durerea pe care o am acum…! Nu mi-aș fi imaginat vreodată că prietenul meu de o viață, Mihai Constantinescu, ne va părăsi atât de devreme…! Încă nu pot să accept acest lucru…! De ce, Mihai, de ce??? Dumnezeu să te odihnească în pace și Lumină! Drum bun, într-o Lume Minunată!!! Doamne, ai grijă de Mihai…!!!

Anca Turcașiu: „Mihai al nostru drag! Al meu de o viață! Mi-ai colorat copilăria, mi-ai condus pașii în adolescență și m-ai primit în sufletul tău ca prieten drag toată viața! Am împărțit cu atâta bucurie sute de scene, de platouri de filmare și simt acum că s a rupt ceva in mine! E atât de tristă despărțirea fizică! Doare cumplit! Nu știe nimeni ce este după…. dar sper cu toată ființa mea că ne vom mai juca precum doi copii așa cum am făcut o mereu aici! Simona, te îmbrățișez și-ți sunt alături! Condoleanțe!”.

Simona Gherghe: „Deschid netul si citesc stirea morții lui Mihai Constantinescu. Și mă gândesc de câte ori mi-a fost invitat în emisiune, singur ori împreună cu Simona, soția lui. Un om solar, bun, cu atât de mult bun-simt și de-o decență parcă din alte vremuri… Dumnezeul să-l odihnească si să-i dea putere Simonei!”

Cristina Țopescu: „Când am ajuns acasă, am aflat că Mihai s-a stins. Of, cât am sperat într-o minune…Mihai, dragul nostru, să-ți găsesti liniștea și să mai râzi și tu acolo, unde-oi fi acum, într-o lume minunată!?”

