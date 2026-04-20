Președintele Donald Trump a anunțat duminică că forțele americane au preluat „custodia deplină” a navei cargo iraniene Touska, după ce aceasta a fost interceptată în timp ce încerca să forțeze blocada porturilor iraniene.

Trump: „A încercat să treacă de blocadă, dar nu i-a mers bine”

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Casa Albă a detaliat că o navă militară americană a stopat ambarcațiunea deschizând focul direct asupra sălii motoarelor, pușcașii marini preluând nava pentru verificarea încărcăturii.

„A încercat să treacă de blocadă, dar nu i-a mers bine”, a declarat Donald Trump.

SUA au menținut blocada porturilor iraniene chiar și după deschiderea Strâmtorii Ormuz

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu, a anunțat sâmbătă că blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene a determinat 23 de nave să se întoarcă din drum. „De la începutul blocadei, 23 de nave au respectat instrucţiunile forţelor americane şi s-au întors din drum”, a transmis CENTCOM într-un comunicat.

Blocada americană fost instituită pe 13 aprilie şi vizează navele care se îndreaptă către porturile iraniene sau pleacă din acestea.

Strâmtoarea Ormuz este cel mai important nod maritim petrolier din lume.

Capturarea navei iraniene ar putea torpila discuțiile de pace la Islamabad

Sechestrarea unui cargou iranian în Golf riscă să compromită decisiv șansele unui rezultat favorabil la summitul din Islamabad, avertizează analiștii internaționali. În timp ce profesorul Amin Saikal subliniază că astfel de acțiuni „torpilează” eforturile diplomatice, abordarea duală a președintelui Trump – care alternează ofertele de dialog cu amenințările directe – este criticată pentru menținerea unei stări de tensiune care ar putea bloca orice soluție durabilă.

„Acest gen de acțiuni ar putea pur și simplu să ducă la o escaladare a tensiunilor”, a declarat Saikal pentru Al Jazeera, avertizând că această măsură ar putea „să compromită șansele unui rezultat rezonabil al negocierilor de la Islamabad”.

Iranienii au reînchis Strâmtoarea Ormuz și au reluat atacurile asupra petrolierelor

Cel puțin două nave au fost atacate, sâmbătă, în timpul traversării Strâmtorii Ormuz, reînchisă de Marina Gărzilor Revoluționare din Iran. În contextul reinstituirii blocadei, reprezentanți ai regimului de la Teheran au transmis mesaje sfidătoare la adresa președintelui american Donald Trump, relatează AFP, CNN și Reuters.

Cele două atacuri au avut loc după ce Iranul a reintrodus restricțiile de navigație în Strâmtoarea Ormuz pe motiv că Statele Unite nu au ridicat blocada asupra porturilor iraniene.

