Mesajele politicienilor, la moartea lui Dinu Giurescu. Premierul Viorica Dăncilă a transmis că academicianul a fost ”un mare patriot care şi-a dedicat viaţa cu onestitate şi credinţă României, iar preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că academicianul Dinu C. Giurescu a fost unul dintre intelectualii de marcă ai României. ”A lăsat drept moştenire generaţiilor viitoare o operă pe care sper să o aprecieze la adevărata sa valoare”, a transmis și fostul președinte Ion Iliescu.



Fără academicianul Dinu C. Giurescu viaţa ştiinţifică a României, istoriografia sunt mai sărace, a afirmat marţi fostul preşedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD.

“Am aflat cu profundă tristeţe vestea morţii academicianului Dinu C. Giurescu, reprezentant de frunte al istoriografiei româneşti. Continuator al muncii tatălui său, la fel de ilustrul om de ştiinţă şi istoric Constantin C. Giurescu, a făcut parte dintr-o familie de cărturari, care s-au dedicat studiului istoriei românilor. A lăsat drept moştenire generaţiilor viitoare o operă pe care sper să o aprecieze la adevărata sa valoare. Când nu ne vom mai cunoaşte istoria vom înceta să mai fim o naţiune. Este mesajul care transpare din toate cărţile sale, din discursul său public, din scrierile sale şi din angajamentul său politic”, a scris Ion Iliescu pe blog.

Fostul preşedinte a amintit că Dinu C. Giurescu a fost deputat în Parlamentul României, dar şi membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române.

“I-am apreciat deschiderea spre dialog, seriozitatea angajamentului său în servirea interesului public, dar, mai presus de orice, patriotismul său ferm. Viaţa i-a oferit o mulţime de încercări, peste care a trecut cu conştiinţa că are o misiune, şi acea misiune este mai presus de orice alte considerente. A fost şi un moralist, în sensul bun al cuvântului. Moralizarea vieţii publice este o obligaţie a elitelor intelectuale, credea el, şi cunoaşterea istoriei i se părea unul din instrumentele indispensabile pentru asta. Personalitate consensuală, a încercat permanent să ofere elemente pentru un larg consens naţional în legătură cu proiectul de viitor al României. Fără academicianul Dinu C. Giurescu viaţa ştiinţifică a României, istoriografia, sunt mai sărace. Transmit sincerele mele condoleanţe familiei sale. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Ion Iliescu.

Dăncilă: Să preţuim îndemnul domniei sale de a rămâne uniţi ca neam şi să transmitem mai departe generaţiilor viitoare iubirea faţă de ţară

“M-a întristat vestea plecării dintre noi a istoricului şi academicianului Dinu C. Giurescu. A plecat un om de cultură de o valoare excepţională, un mare patriot care şi-a dedicat viaţa cu onestitate şi credinţă României. Să preţuim îndemnul domniei sale de a rămâne uniţi ca neam şi să transmitem mai departe generaţiilor viitoare iubirea faţă de ţară. Transmit condoleanţe familiei îndoliate!”, se arată în mesajul premierului, dat publicităţii de Guvern.

Preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că academicianul Dinu C. Giurescu a fost unul dintre intelectualii de marcă ai României.

“Am aflat cu tristeţe despre moartea academicianului Dinu C. Giurescu, unul dintre intelectualii de marcă ai României. La trecerea sa la cele veşnice, se cuvine să celebrăm activitatea sa prodigioasă ca istoric, activitatea de profesor şi, nu în ultimul rând, implicarea sa în viaţa politică, întotdeauna ca susţinător al valorilor democraţiei”, afirmă preşedintele Senatului, într-un mesaj transmis pe pagina sa de socializare.

Tăriceanu: Dinu C. Giurescu a făcut parte din elita românească, iar moartea domniei sale lasă un loc gol care va fi imposibil de înlocuit

El adaugă că l-a considerat pe acesta “un aliat în susţinerea democraţiei şi libertăţilor românilor”. “Îmi vine în minte un interviu televizat pe care domnia sa l-a acordat acum câteva luni, la finalul anului trecut, în care a spus cât de important este să căutăm adevărul şi să îl spunem românilor. Ca istoric care a trăit o bună parte a vieţii în regimul comunist şi ca un bun observator al realităţilor sociale şi politice, Dinu C. Giurescu ştia foarte bine cât de important era ca România să nu se întoarcă la practicile acelui trecut”, spune Tăriceanu.

Preşedintele Senatului concluzionează că “Dinu C. Giurescu a făcut parte din elita românească, iar moartea domniei sale lasă un loc gol care va fi imposibil de înlocuit”.

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, afirmă, despre încetarea din viaţă a academicianului Dinu C.Giurescu, că “România a pierdut o personalitate de o înaltă atitudine intelectuală şi statură morală ireproşabilă”.

“Astăzi, România a pierdut o personalitate de o înaltă atitudine intelectuală şi statură morală ireproşabilă. Cu profund regret am primit vestea încetării din viaţă a academicianului Dinu C. Giurescu. Un sincer omagiu pentru un om de o modestie aparte, dar cu o extraordinară dorinţă de a lupta pentru adevăratele valori româneşti. Un valoros model de gândire, o viaţă desăvârşită şi un reper pentru posteritate. Aşa ne vom aminti de academicianul Dinu C. Giurescu. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, este mesajul postat de Mihai Fifor, pe pagina sa de socializare.

”În mandatul 2012-2016 am avut șansa și onoarea de a fi senator în parlamentul României alături de distinsul academician prof Dinu C. Giurescu cu care am avut și o relație personală specială. Prin dispariția marelui istoric am pierdut și un mare român, statornic preocupat ca Romania și poporul român să fie reprezentați cu demnitate și onoare în raporturile internaționale .Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească-n pace!”, a scris și Petru Ehegartner, de la ALDE.



Istoricul și politicianul Dinu C. Giurescu a murit la 91 de ani. Membru titular al Academiei Române, deputat în Parlamentul României și vicepreședinte al Partidului Conservator, acesta s-a stins în cursul zilei de marți.