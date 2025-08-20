Situație neobișnuită la gara din Zwickau. De două săptămâni, călătorii nu mai au acces la toaletele publice din cauza unei avarii.

Deutsche Bahn, compania feroviară națională, le recomandă să folosească toaletele din trenurile aflate în stație!

Problema a apărut pe 4 august, când toaletele gării au fost închise din cauza unei avarii la conductele de canalizare. De atunci, pasagerii sunt nevoiți să caute soluții alternative.

Într-o situație fără precedent, reprezentanții companiei feroviare îi îndrumă pe călători să folosească toaletele din trenurile aflate temporar în gară: „În prezent, îi direcționăm către trenuri”, a declarat un purtător de cuvânt al Deutsche Bahn.

Jurnaliștii Bild au testat această recomandare. La centrul de informații din gară, angajata le-a spus: „Dacă nu vă puteți ține, puteți merge acum pe peronul 7, unde un tren regional are o oprire de 15 minute. Cu siguranță veți reuși”.

Nu este clar cât timp va dura această situație. Reprezentanții Deutsche Bahn au precizat că „se lucrează în continuare pentru a remedia defecțiunile tehnice. Nu putem oferi încă o dată concretă pentru redeschiderea toaletelor”.

De asemenea, instalarea unor toalete mobile temporare nu este posibilă, conform companiei.

Recomandări „Șpaga de supraviețuire” cerută unui tânăr cu handicap. Inspectorii ANAF au descoperit că a vândut produse importate din China fără să achite taxe

Gara centrală din Zwickau, deschisă în 1845, are 8 peroane de unde pleacă aproximativ 10 trenuri pe oră.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE