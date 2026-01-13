„Ne confruntăm cu o criză geopolitică. Dacă ar trebui să alegem chiar acum între Statele Unite și Danemarca, atunci alegem Danemarca, NATO și UE”, a spus premierul Nielsen.

Premierul Groenlandei a reafirmat că insula „nu este de vânzare”. „Suntem împreună în regat cu Danemarca și vom face întotdeauna parte din alianța occidentală”, a afirmat el.

„Viitorul Groenlandei va fi decis de groenlandezi, așa cum prevede statutul de autonomie. Cu acest mesaj călătorim mâine în Statele Unite”, a subliniat Jens-Frederik Nielsen.

Mette Frederiksen a declarat la rândul ei că nu îi este uşor să se opună „presiunilor total inacceptabile din partea celui mai apropiat aliat al nostru”.

„Dorim dialog și colaborare, nu căutăm niciun conflict, dar mesajul nostru este clar: Groenlanda nu este de vânzare”, a precizat premierul danez.

„Nu este vorba doar despre Groenlanda sau despre Regatul Danemarcei. Este vorba despre faptul că granițele nu pot fi schimbate prin forță, că un popor nu poate fi cumpărat și că țările mici nu trebuie să se teamă de cele mari”, a insistat Frederiksen.

Președintele american Donald Trump și-a intensificat presiunile asupra preluării controlului asupra Groenlandei pe motive de securitate națională. Potrivit liderului republican de la Casa Albă, Danemarca nu a investit suficient în apărarea insulei, iar aceasta riscă să fie ocupată de China sau de Rusia.

Mette Frederiksen a evidențiat că Danemarca a sporit în ultimul an securitatea Groenlandei. „Desigur că vrem să o consolidăm și mai mult împreună cu SUA și NATO, aceasta este cea mai bună garanție” în fața interesului Chinei și Rusiei în Arctica, a transmis ea.

Mai multe țări europene membre NATO, în frunte cu Germania și Regatul Unit, analizează deja posibilitatea sporirii prezenței militare a alianței de apărare în Groenlanda. Guvernul Groenlandei și-a exprimat luni dorința ca NATO să se ocupe de apărarea teritoriului său.

Miniștrii danez și groenlandez de Externe vor fi primiți miercuri, la Casa Albă, de către vicepreședintele american J. D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională.

În opinia șefului diplomației daneze, întrevederea de miercuri cu Rubio și Vance trebuie să permită „mutarea oricărei discuții despre Groenlanda într-o sală de reuniune, unde ne putem privi în ochi și vorbi despre subiectele în cauză”.

Înainte de sosirea celor doi miniștri la Washington D.C., un congresemen republican a depus un proiect de lege privind „anexarea şi admiterea Groenlandei” în Statele Unite ca al 51-lea stat.