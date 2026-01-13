Ministrul Lars Lokke Rasmussen și omoloaga sa Vivian Motzfeldt au cerut o întâlnire cu Marco Rubio după ce președintele american Donald Trump și-a intensificat amenințările de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei.

„Vicepreședintele american J. D. Vance a dorit de asemenea să participe la această reuniune și va fi gazda. Se va desfășura, deci, la Casa Albă”, a declarat ministrul danez de Externe.

Anterior, J.D. Vance și-a anunțat intenția de a efectua o vizită nesolicitată în Groenlanda. Criticat puternic, vicepreședintele american și-a limitat deplasarea la baza aeriană americană Pituffik, situată în nord-estul insulei arctice.

În opinia șefului diplomației daneze, întrevederea de miercuri cu Rubio și Vance trebuie să permită „mutarea oricărei discuții despre Groenlanda într-o sală de reuniune, unde ne putem privi în ochi și vorbi despre subiectele în cauză”.

Donald Trump a intensificat în ultimele zile discuția cu privire la încorporarea Groenlandei în Statele Unite, sporind astfel îngrijorările atât în Danemarca și în insulă, cât și în cadul NATO.

