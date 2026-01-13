„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care să putem să ne permitem să-l ignorăm. Este un atu vital pentru securitatea naţională” americană, se arată într-un comunicat emis de biroul lui Randy Fine.

„Cine controlează Groenlanda controlează principalele căi de navigaţie arctice şi arhitectura de securitate care protejează Statele Unite. America nu-şi poate lăsa viitorul pe mâna regimurilor care ne dispreţuiesc valorile şi caută să ne submineze securitatea”, explică el.

I support President @realDonaldTrump in making Greenland part of the United States.



Greenland has critical trade routes, is a barrier between the U.S. and Russia, and has tons of natural minerals.



Its time to codify what President Trump is trying to do into law.



51 States… pic.twitter.com/9YOmr0gcVb — Congressman Randy Fine (@RepFine) January 12, 2026

Potrivit proiectului de lege, preşedintele Trump va fi autorizat „să ia toate măsurile necesare pentru a anexa Groenlanda sau a o dobândi în calitate de teritoriu al Statelor Unite”.

Donald Trump a amenințat zilele trecute că Statele Unite vor pune mâna pe Groenlanda „într-un fel sau altul”. Liderul republican de la Casa Albă acuză Danemarca de faptul că a neglijat apărarea acestei insule pe care o prezintă ca un mijloc prin care Statele Unite își poate asigura securitatea împotriva Chinei şi Rusiei.

Statele Unite au deja o bază militară pe insulă. Totuși, în afară de poziționarea sa strategică, Groenlanda, cu o populație de 57.000 de locuitori, dispune de resurse miniere importante, majoritatea neexploatate.

În acest context tensionat, miniștrii danez și groenlandez de Externe vor fi primiți miercuri, la Casa Albă, de către vicepreședintele american J. D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio, care deține și funcția de consilier pentru securitate națională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE