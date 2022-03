„Ne distrug ca naţiune. Acesta este un genocid împotriva poporului ucrainean. Ne distrug proviziile de alimente, ne prind într-o blocadă, ca în vechiul Leningrad. Intenţionat, timp de şapte zile, au distrus infrastructura de importanţă vitală a oraşului. Nu avem electricitate, apă sau căldură”, au transmis autoritățile din Mariupol.

Oficialii orașului au transmis că încearcă să creeze un coridor umanitar pentru Mariupol, dar şi să refacă infrastructura.

Massive fire in Mariupol at a mall in the western outskirts of the city #Ukraine pic.twitter.com/5ZVIZydO8i