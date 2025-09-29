Germania, ținta criticilor lui Trump

Cartea, prezentată luni la Oslo, în Norvegia, descrie momentul în care președintele american a amenințat că părăsește reuniunea de la Bruxelles, nemulțumit de nivelul scăzut al cheltuielilor de apărare ale aliaților.

„Plec de la această întâlnire; nu am niciun motiv să rămân”, l-ar fi spus Trump, potrivit relatării lui Stoltenberg. Germania, condusă atunci de Angela Merkel, era ținta principală a criticilor, fiind departe de obiectivul NATO de 2% din PIB pentru apărare.

Conform memoriilor, premierul olandez de atunci, Mark Rutte – actualul succesor al lui Stoltenberg la conducerea NATO – a încercat să-l liniștească pe Trump prezentându-i o cifră improvizată: 33 de miliarde de euro, ca presupusă creștere a bugetelor europene de apărare.

Mesajul scris al lui Donald Trump

Ulterior, Trump a scris un mesaj pe o foaie și i l-a înmânat lui Stoltenberg: „Domnule secretar general, dacă puteți spune că aliații NATO și-au mărit semnificativ cheltuielile pentru apărare datorită mie, cred că putem ajunge la un acord”.

Stoltenberg a urmat cererea, permițându-i liderului american să revendice o victorie politică și reducând riscul ca Washingtonul să se retragă din NATO.

Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste
Recomandări
Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Stoltenberg a condus Alianța timp de zece ani, până în 2024, când i-a predat ștafeta lui Rutte. Noul secretar general și-a confirmat reputația de „șoptitor al lui Trump” încă din primul an de mandat.

Compromisul lui Mark Rutte

La summitul NATO de la Haga din iunie, Rutte a transformat cererea inițial considerată exagerată a lui Trump – ca statele să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare – într-un compromis matematic: 3,5% pentru bugetul militar și încă 1,5% pentru cheltuieli conexe până în 2032.

Astfel, Trump a putut revendica din nou un succes la Haga, fiind chiar elogiat de Rutte drept „părintele politicii mondiale”, în timp ce SUA și-au reafirmat oficial angajamentul față de alianța transatlantică – de această dată fără mesaje secrete scrise cu pixul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anul universitar a început cu proteste ale studenților față de măsurile impuse de Guvernul Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Viva.ro
Ultima imagine cu iubita lui Bolojan a atras toate privirile! Arată mult mai bine decât s-a văzut până acum: siluetă perfectă, decolteu, tocuri!
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.RO
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
GSP.RO
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
Parteneri
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au murit împreună, mână în mână, iar lumea întreagă e în șoc. Celebra actriță și soțul ei au lăsat o scrisoare cutremurătoare înainte să plece
Gata, e oficial! Ilie Bolojan, prima apariție romantică alături de iubita sa. Bruneta cu gropițe radiază la brațul premierului. Unde s-au afișat, la patru ace
Avantaje.ro
Gata, e oficial! Ilie Bolojan, prima apariție romantică alături de iubita sa. Bruneta cu gropițe radiază la brațul premierului. Unde s-au afișat, la patru ace
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Nici polițiștii nu vor creşterea vârstei de pensionare: „Orice modificări ar crea instabilitate”
Știri România 20:30
Nici polițiștii nu vor creşterea vârstei de pensionare: „Orice modificări ar crea instabilitate”
Polițist antidrog din București, acuzat că a vândut informații secrete traficanților de droguri. Lanț de rețineri în sectorul 5
Știri România 19:33
Polițist antidrog din București, acuzat că a vândut informații secrete traficanților de droguri. Lanț de rețineri în sectorul 5
Parteneri
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Adevarul.ro
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elle.ro
Viviana Sposub are o nouă relație după despărțirea de George Burcea? Presupusul partener este printre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Stiri Mondene 17:50
Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 56 de ani. Vedeta a dezvăluit care este rutina ei zilnică. „Al doilea secret este un pic mai delicat”
Ce face Bursucu' dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:13
Ce face Bursucu’ dacă e sunat de Mona Segall: „Mi-e dor de ea! O iubesc”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
ObservatorNews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Trist, foarte trist! Când, unde și mai ales de cine va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
GSP.ro
Senegalezul ajuns de curând în București a dezvăluit ce mănâncă în România: „Doar asta”
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
GSP.ro
Cartonașul verde a fost utilizat în premieră într-un meci oficial » NU îl folosește arbitrul!
Parteneri
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Mediafax.ro
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Cine sunt tinerele de 21 și 24 de ani care au murit în incendiul de la hotelul din Prahova. Au venit în România pentru un trai mai bun, dar au sfârșit tragic
KanalD.ro
Cine sunt tinerele de 21 și 24 de ani care au murit în incendiul de la hotelul din Prahova. Au venit în România pentru un trai mai bun, dar au sfârșit tragic

Politic

Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume
Analiză
Politică 20:00
Partidele au cheltuit 172 de milioane de lei în opt luni din banii de la stat. Pe ce au dat cele mai mari sume
Fostul șef NATO dezvăluie mesajul pe care i l-a lăsat Trump în 2018 la un summit al Alianței. Pe ce țară era foarte furios
Politică 19:12
Fostul șef NATO dezvăluie mesajul pe care i l-a lăsat Trump în 2018 la un summit al Alianței. Pe ce țară era foarte furios
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!”
Fanatik.ro
Gigi Becali dă cu Armstrong de pământ după faultul la Bancu: “Îi dădeam 2 roșii, nu unul singur! Rotaru are dreptate!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt