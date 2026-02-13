PSD își asumă responsabilitatea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că statisticile oficiale confirmă ceea ce românii resimt deja, respectiv faptul că economia a intrat în recesiune tehnică. Într-un mesaj postat pe Facebook, liderul social-democrat vorbește despre o realitate dureroasă și despre responsabilitatea Coaliției de guvernare, inclusiv a partidului pe care îl conduce.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că partidul este parte a Guvernului și își asumă partea sa de vină pentru situația actuală. „Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi. Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească”, a declarat președintele social-democrat.

Sorin Grindeanu: „Regret că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate”

Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații au reușit să oprească o serie de măsuri pe care le consideră nocive. „Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta:

• Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%.
• Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate.
• Salariul minim nu ar fi crescut.
• Toate investițiile ar fi fost oprite.
• Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.
• Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate.
• Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate.
• Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat.
• Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată.

Am reușit să împiedicăm toate aceste lucruri”, a transmis președintele PSD.

Acesta a adăugat însă că regretă faptul că nu au fost oprite mai multe decizii pe care le consideră greșite.

„Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor”, a afirmat Grindeanu.

Apel la schimbarea direcției

Președintele PSD consideră că actualul curs nu mai poate continua și cere corectarea rapidă a greșelilor.

„Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit”, a transmis acesta.

Liderul social-democrat a mai spus că oamenii nu pot fi tratați ca simple cifre.

„Românii nu sunt niște nume ce «poartă cheltuieli» într-un tabel, nici niște „asistați” sau „probleme bugetare“. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a făcut apel la punerea economiei pe primul loc

Sorin Grindeanu a făcut apel la punerea economiei pe primul loc și la implementarea programului de relansare economică promovat de PSD.

„Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și «fără excepții». A sosit timpul să implementăm, în sfârșit, PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ despre care PSD vorbește de cinci luni”, a transmis liderul social-democrat.

Totodată, acesta a cerut dialog în interiorul Coaliției.

„Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, a conchis Sorin Grindeanu.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%.

Definiția recesiunii tehnice implică două trimestre consecutive de reducere a PIB-ului ajustat sezonier, comparativ cu perioadele precedente. Datele pentru trimestrul IV 2025 arată că, față de același trimestru din 2024, PIB-ul României a scăzut cu 1,6%. Potrivit INS, Produsul Intern Brut ajustat sezonier estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 de miliarde de lei la prețuri curente, mai mic cu 0,2% în termeni reali față de trimestrul II 2025, dar în creștere cu 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Elle.ro
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
gsp
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
GSP.RO
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.RO
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Libertateapentrufemei.ro
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Avantaje.ro
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Cei doi români expulzați din Rusia au lăudat țara în toate vlogurile lor, chiar înainte să fie arestați în aeroport
Știri România 12:19
Cei doi români expulzați din Rusia au lăudat țara în toate vlogurile lor, chiar înainte să fie arestați în aeroport
Șoferii români își rup mașinile pe Centura București și în 2026. DNCB a înghițit sute de milioane de euro din 1990 și până astăzi
Știri România 11:49
Șoferii români își rup mașinile pe Centura București și în 2026. DNCB a înghițit sute de milioane de euro din 1990 și până astăzi
Parteneri
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul.ro
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
Fanatik.ro
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Financiarul.ro
Programatorii vor dispărea COMPLET până la finalul lui 2026! Profeția lui Musk zguduie o industrie de miliarde de dolari
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre lupta pentru play-off
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 27-a din Superliga
Parteneri
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Elle.ro
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”
Viva.ro
Neli Lucescu i-a lăsat pe toți fără grai! Neașteptat ce tocmai a spus despre căsnicia cu antrenorul Naționalei. E prima oară când vorbește despre asta: ”Când el era în cantonament, eu trebuia să...”

Monden

Mikaela Albu surprinde prin sinceritate. Cum se înțelege cu tatăl ei, Mihai Albu, și cu Elena, actuala lui soție: „Mama a fost cea care m-a crescut”
Stiri Mondene 12:07
Mikaela Albu surprinde prin sinceritate. Cum se înțelege cu tatăl ei, Mihai Albu, și cu Elena, actuala lui soție: „Mama a fost cea care m-a crescut”
Tradiția poloneză pe care Elwira Petre o respectă joia, înainte de Postul Paștelui. Ce gătește vedeta: „Dieta este amânată pentru mâine”
Stiri Mondene 12:05
Tradiția poloneză pe care Elwira Petre o respectă joia, înainte de Postul Paștelui. Ce gătește vedeta: „Dieta este amânată pentru mâine”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni
ObservatorNews.ro
Cum au ajuns doi români cu duba tocmai în Dubai. Călătoria a durat trei luni
Parteneri
La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă: „Bosco e o companie mare din Rusia. Le-am trimis modelul”
GSP.ro
La 40 de ani, fosta mare campioană din tenis e de nerecunoscut și a început o viață nouă: „Bosco e o companie mare din Rusia. Le-am trimis modelul”
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
GSP.ro
Noul model Dacia restilizat a ajuns în premieră în Franța, dar a primit o lovitură: „Pe ușa din spate”
Parteneri
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax.ro
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
KanalD.ro
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani

Politic

Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Politică 11:31
Ilie Bolojan, prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Un cost necesar pentru a construi o economie solidă”
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Politică 11:20
Intrarea României în recesiune tehnică este „o ruşine pentru întreaga Coaliţie”, spune Grindeanu. „PSD are partea sa de vină”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Fanatik.ro
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată
Spotmedia.ro
Cafeaua de după masă: bună sau nu pentru digestie? Când e contraindicată