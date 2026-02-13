PSD își asumă responsabilitatea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că statisticile oficiale confirmă ceea ce românii resimt deja, respectiv faptul că economia a intrat în recesiune tehnică. Într-un mesaj postat pe Facebook, liderul social-democrat vorbește despre o realitate dureroasă și despre responsabilitatea Coaliției de guvernare, inclusiv a partidului pe care îl conduce.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică”, a transmis Sorin Grindeanu.

Liderul PSD afirmă că partidul este parte a Guvernului și își asumă partea sa de vină pentru situația actuală. „Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi. Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească”, a declarat președintele social-democrat.

Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații au reușit să oprească o serie de măsuri pe care le consideră nocive. „Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta:

• Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%.

• Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate.

• Salariul minim nu ar fi crescut.

• Toate investițiile ar fi fost oprite.

• Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.

• Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate.

• Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate.

• Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat.

• Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată.

Am reușit să împiedicăm toate aceste lucruri”, a transmis președintele PSD.

Acesta a adăugat însă că regretă faptul că nu au fost oprite mai multe decizii pe care le consideră greșite.

„Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor”, a afirmat Grindeanu.

Apel la schimbarea direcției

Președintele PSD consideră că actualul curs nu mai poate continua și cere corectarea rapidă a greșelilor.

„Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit”, a transmis acesta.

Liderul social-democrat a mai spus că oamenii nu pot fi tratați ca simple cifre.

„Românii nu sunt niște nume ce «poartă cheltuieli» într-un tabel, nici niște „asistați” sau „probleme bugetare“. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a făcut apel la punerea economiei pe primul loc

Sorin Grindeanu a făcut apel la punerea economiei pe primul loc și la implementarea programului de relansare economică promovat de PSD.

„Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și «fără excepții». A sosit timpul să implementăm, în sfârșit, PROGRAMUL DE RELANSARE ECONOMICĂ despre care PSD vorbește de cinci luni”, a transmis liderul social-democrat.

Totodată, acesta a cerut dialog în interiorul Coaliției.

„Este nevoie de dialog real în Coaliție, nu de decizii impuse unilateral. Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”, a conchis Sorin Grindeanu.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%.

Definiția recesiunii tehnice implică două trimestre consecutive de reducere a PIB-ului ajustat sezonier, comparativ cu perioadele precedente. Datele pentru trimestrul IV 2025 arată că, față de același trimestru din 2024, PIB-ul României a scăzut cu 1,6%. Potrivit INS, Produsul Intern Brut ajustat sezonier estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 486,793 de miliarde de lei la prețuri curente, mai mic cu 0,2% în termeni reali față de trimestrul II 2025, dar în creștere cu 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024.

