„Mă onorează decizia Biroului Politic Naţional prin care am fost desemnat, în unanimitate, candidatul PNL pentru alegerile prezidenţiale. Intru în această competiţie bazându-mă pe singurul sondaj real: votul românilor la alegerile din 9 iunie”, a scris Ciucă pe Facebook.

El arată că „ambele runde de alegeri de la sfârşitul anului sunt cruciale pentru viitorul ţării”.

„Aşa cum am mai spus, România are nevoie de un preşedinte care să întruchipeze valorile pe care românii le respectă şi le aşteaptă de la conducătorii lor: respect pentru educaţie, pentru litera legii, devotament faţă de familie şi un caracter format prin ani de muncă şi responsabilitate. Adică un şef de stat care să asigure securitatea şi stabilitatea de care ţara are nevoie, să fie responsabil în acţiunile sale şi care să fie un preşedinte al tuturor românilor”, mai spune Nicolae Ciucă în mesaj.

Anterior, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a anunţat că Biroul Politic Naţional şi-a desemnat candidatul care va intra spre aprobare în Consiliul Naţional, pentru alegerile prezidenţiale, în persoana sa, potrivit News.ro.

„În Biroul Politic Naţional de astăzi, BPN-ul şi-a desemnat candidatul care va intra spre aprobare în Consiliul Naţional. Eu voi fi cel care voi candida la preşedinţia României. Le mulţumesc tuturor colegilor mei pentru încredere şi am convingerea că doar împreună cu dumnealor, cu toţi membrii PNL, vom reuşi să intrăm în turul doi şi vom reuşi să câştigăm alegerile prezidenţiale. Din acest moment, putem spune că PNL a intrat în linie dreaptă în ceea ce priveşte campania electorală, până la finele anului, pe cele două componente, campania pentru prezidenţiale şi pentru parlamentare”, a afirmat Ciucă.

