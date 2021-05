„Să-și amintească ce au avut la ei în spitale pe perioada valurilor prin care am trecut. Am văzut suferință, am văzut oameni murind cu zile, oameni care puteau fi salvați, dacă aveam vaccinul mai devreme. Acum, când avem vaccinul, este ridicol să nu ne vaccinăm și apoi să ne mirăm de ce intrăm într-un nou val, de ce mor oamenii, de ce oamenii fac forme grave. Inclusiv personalul medical, care este cel mai expus. Ei lucrează în spital, lucrează printre pacienții care sunt pozitivi și riscul să se infecteze întotdeauna este mai mare”, a declarat Raed Arafat, șeful DSU, duminică, într-o conferință de presă, potrivit Monitorul de Botoșani.

Întrebat dacă responsabilii din domeniul sănătății au în vedere posibilitatea ca vaccinarea anti-COVID să fie obligatorie pentru cadrele medicale din sistemul public, așa cum este în Italia, de exemplu, răspunsul secretarului de stat Raed Arafat a fost: „La acest moment nu s-a discutat posibilitatea ca vaccinarea anti-COVID să fie obligatorie pentru cadrele medicale”.

Raed Arafat a fost prezent duminică la Caravana Vaccinării în Câmpulung Moldovenesc. Șeful DSU s-a arătat mulțumit de numărul persoanelor vaccinate în cadrul acestui eveniment.

