Mesajul Mirelei Vaida pentru guvernanți referitor la începerea școlilor: „Domnilor, de ce vă răzbunați pe copiii noștri?”

Mirela Vaida, în vârstă de 39 de ani, este căsătorită cu Alexandru Vaida, și împreună au trei copii, pe Carla, Vladimir și Tudor. Primii merg la clasa pregătitoare, în timp ce mezinul familiei stă acasă, are doar 2 ani și jumătate.

Vineri, 5 noiembrie, s-a aflat că școala începe din 8 noiembrie, atât la stat, cât și la privat, iar elevii vor merge în bănci, dacă rata de vaccinare din unitatea în care învață este de peste 60%. În urma acestei decizii, prezentatoarea de la „Acces Direct”, a avut un mesaj, i-a întrebat pe guvernanți contul său de Facebook: „Cu ce drept va bateți joc, totuși, de soarta acestor copii?”.

Mirela Vaida s-a arătat nemulțumită de hotărârile luate. „Domnilor guvernanți, de ce va răzbunați pe copiii noștri? De ce unii încep școala fizic de mâine, iar alții rămân acasă, în online, cu ochii mijiți în calculator sau laptop (dacă le au și pe astea, că știm că mulți copii devaforizati nu au nici măcar curent electric), de ce ne faceți victime colaterale pe noi, părinții și copiii noștri?

Dacă unele cadre didactice s-au vaccinat sau nu este fix alegerea lor! Fiecare e stăpân pe viață și pe corpul lui! Va spune una care s-a vaccinat și cu doză trei, dar care nu îi judecă pe cei ce n-au făcut-o! Ce legătură are asta cu procesul de educare și de învățare? Cu ce au greșit niște copii care fix acum învață deprinderile și motivațiile mersului la școală?

Cum ii explic eu copilului meu de 6 și celuilat de 5 ani că el nu merge mâine la școală, dar vecinul lui merge? Ce să fac? Să dau vină pe învățător sau educator? Să îl fac dușmanul copilului? Să ii zic că din cauza lui copilul meu nu va învață să scrie sau să citească și nu își va vedea colegii?”, și-a început Mirela Vaida mesajul de pe Facebook.

„Domnilor, aveți pe conștiință o întreagă generație de elevi”

Vedeta Antena 1 a continuat în aceeași manieră dură să-și exprime nemulțumirea, le-a spus guvernanților că au „pe conștiință o întreagă generație de elevi care nu a înțeles nimic în ultimii doi ani”.

„Este obligatorie vaccinarea? Nu! Atunci de ce folosești aceste măsuri de pedeapsa asupra noastră, cadre didactice, părinți și copii? De ce nu ați anunțat aceste măsuri în urmă cu 2 săptămâni, înainte de vacanță, astfel încât cine voia să se vaccineze dintre cadrele didactice, să aibă și timp să o facă?

E normal să aflăm vineri seară că, de luni, aproape jumate din școlile din România vor funcționa online? Cu ce drept vă bateți joc, totuși, de soarta acestor copii? N-ați vrut decât să aruncați pisica neagră în comunitatea părinți-școală, să ne spălăm noi pe cap cu ceea ce n-ați fost în stare să reglementați într-un an și jumătate!

Nu v-ați asumat nicio decizie și ne-ați lăsat pe noi să ne războim cu nevaccinatii din școli! Domnilor, aveți pe conștiința o întreagă generație de elevi care nu a înțeles nimic din ultimii 2 ani! În unele localități cu indice de 15 la mie începe școală fizică, de exemplu, iar în localități cu 8 la mie se stă acasă, pentru că nu s-au vaccinat încă 2 sau 3 cadre didactice dintr-o școală comunală! Este normal? Este logic? Este moral? Și pentru ce perioada va funcționa această hotărâre de Guvern?”, s-a întrebat Mirela Vaida.

„Cu ce au greșit copiii noștri că să plătească pentru toată lipsa voastră de competență?”

În finalul mesajului, ea a precizat că nu se adresează în calitate de prezentatoare sau vedetă de televiziune, ci în calitate de mamă și de fiică a unui cadru didactic.

„Dacă nu vor să se vaccineze unele cadre didactice, din varii motive, niciodată, ne țineți în online până la vacanța mare? Va întreb că un părinte, fiica de cadru didactic vaccinat, și el, cu doză 3, dar care se gândește doar la asta: cu ce au greșit copiii noștri că să plătească pentru toată lipsa voastră de competență?”, a încheiat mesajul aceasta.

Multe reacții au apărut pe pagina ei de Facebook după postarea mesajului, peste 11.000 de like-uri au primit pozele pe care vedeta le-a postat cu copiii ei de la școala online, de acasă, dar și multe comentarii.

„Eu sunt învățătoare și sunt vaccinată. Mă bucur foarte mult pentru că vom reveni la școală. Dar am foarte mulți colegi care au trecut de curând prin boală. Aceștia încă nu se pot vaccina, dar nici nu contează faptul că au trecut prin boală. Consider că nu este absolut deloc normal acest aspect, cum nu consider normală nici această raportare a începerii școlii la procentul de vaccinare a profesorilor. (…)

Și dacă ar merge toți la școală ar fi o mulțime de părinți nemulțumiți. Oricum, nu pot fi toți de acord cu orice decizii s-ar lua. (…)

Mare dreptate aveti doamna Mirela!! E absolut logic ceea ce spuneți!! Fiecare e liber sa aleagă ce face cu viața lui!! Spre ce ne îndreptam ??!! Ce mai urmează?! (…)

Aveți perfectă dreptate, dar cei care trebuie să audă mesajul sunt surzi de mult timp. Se perpetuează ura și frica dintre oameni, precum și reducerea la tăcere.”, sunt câteva dintre comentariile apărute în spațiul public.

