„Importantă întâlnire București9, pe care o găzduiesc împreună cu președintele Poloniei, Andrzej Duda. În intervenția mea, am cerut îmbunătățirea coerentă și unitară a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în special la Marea Neagră”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter despre Summitul B9 ținut în Polonia.

„Suntem alături de poporul Ucrainei, instituţiile şi reprezentanţii săi aleşi democratic. Continuăm să sprijinim pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială, precum şi dreptul acesteia de a-şi alege liber propria politică. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Republica Moldova şi Georgia”, a adăugat Iohannis.

Important #Bucharest9 meeting, which I am co-hosting with ?? President @AndrzejDuda. In my intervention, I called for the coherent and unitary enhancement of the deterrence and defence posture on the #EasternFlank, especially at the #BlackSea.

