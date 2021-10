„Am încredere în știință și în descoperirile colosale făcute în domeniul medical de-a lungul timpului. Abia am împlinit 14 ani și, după ce am terminat schema de vaccinare anti HPV, am început vaccinarea anti Covid”, scrie tânăra, în mesajul publicat pe pagina de Facebook Ro-Vaccinare.

„Vreau să fiu protejată, să copilăresc cât mai mult timp alături de bunici și pentru a mă putea bucura de tot ceea ce înseamnă viața de școlar de gimnaziu și de liceu. Totodată, sper să îmi urmeze exemplul cât mai mulți colegi și prieteni”, mai scrie Andra F.

Sâmbătă, 2 octombrie, peste 45.500 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19, iar în total, de la începutul campaniei de vaccinare, în România, au primit prima doză de ser anti-COVID 5.590.192 de persoane, iar 5.413.035 au îndeplinit schema completă de imunizare.

O altă față a dezastrelor din spitale: avem mult prea puțini medici la mia de locuitori. Harta la zi a suferinței României

Noi restricții în București, începând de astăzi. Persoanele nevaccinate, principalele vizate de măsuri

REPORTAJ. Cum se vede România din mijlocul protestatarilor: certificatul verde – „dictatură medicală”, societatea – „un bolnav cu comorbidități”

