Elon Musk îi avertizează pe tineri

Este avertismentul lansat de Elon Musk, antreprenorul care a schimbat industrii întregi prin companii precum Tesla și SpaceX. Potrivit publicației money.it, Musk susține că avansul Inteligenței Artificiale riscă să facă inutile unele cariere pe care tinerii încă le văd ca fiind „de viitor”.

Fie că place sau nu, Musk a anticipat de mai multe ori direcții majore ale economiei. Mașinile electrice, automatizarea, AI-ul, toate au trecut, în câțiva ani, de la idei controversate la realitate. Tocmai de aceea, când vorbește despre piața muncii, mesajul lui este urmărit cu atenție.

Într-un interviu acordat anterior, Musk a avertizat că nu vor fi afectate doar anumite sarcini, ci meserii întregi, așa cum le știm azi.

Cele 3 meserii pe care Musk spune că nu mai merită să le alegi

Potrivit lui Musk, Inteligența Artificială nu va fi doar un „ajutor”, ci va prelua o mare parte din munca repetitivă și tehnică.

Prima pe listă este medicina. Sistemele AI pot analiza imagini, analize și dosare medicale în câteva secunde. Asta nu înseamnă dispariția medicilor, dar rolul lor se va schimba radical, iar multe activități standard vor fi automatizate.

A doua este avocatura. Programe avansate pot deja să citească contracte, să identifice riscuri și să redacteze documente juridice. Musk spune că cererea pentru avocați care fac muncă de rutină ar putea scădea puternic, în timp ce vor rămâne căutați cei cu abilități de interpretare și negociere.

A treia este programarea, paradoxal una dintre meseriile vedetă ale ultimului deceniu. Instrumentele bazate pe AI pot scrie cod, crea aplicații și repara erori fără intervenție umană constantă. Dezvoltatorii nu dispar, dar munca de execuție riscă să valoreze tot mai puțin.

Elon Musk spune că acestea nu înseamnă sfârșitul muncii, ci doar o transformare, că oamenii vor rămâne esențiali acolo unde sunt necesare gândirea critică, creativitatea și luarea deciziilor complexe. Problema apare atunci când cineva alege o carieră fără să țină cont de impactul AI.

Bill Gates spune ce meserii vor rezista

O viziune diferită, dar totuși asemănătoare, vine de la Bill Gates, mai scrie sursa citată. Cofondatorul Microsoft crede că există domenii care vor rămâne solide chiar și în era AI.

Primul este energia, unde tranziția către surse sustenabile cere soluții complexe și decizii umane. Al doilea este biologia și cercetarea medicală, unde intuiția și experimentul nu pot fi înlocuite complet de algoritmi. Al treilea este chiar dezvoltarea Inteligenței Artificiale, domeniu în care cererea de specialiști crește, inclusiv în proiecte precum colaborarea dintre Microsoft și OpenAI.

Atât Musk, cât și Gates spun că, în esență, AI nu va distruge munca, dar o va schimba complet. Cei care se adaptează, învață constant și își dezvoltă competențe greu de automatizat vor avea un avantaj clar. Cei care ignoră schimbarea riscă să rămână blocați într-o meserie care nu mai valorează ce valora odată.

