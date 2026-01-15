Aceasta este una dintre cele mai mari companii de AI din lume și producător al software-ului Claude, care rivalizează cu ChatGPT. Anthropic este evaluată la începutul acestui an la 350 de miliarde de dolari și are între acționari giganții Google și Amazon.

Productivitatea, distribuită doar către cei care folosesc noile unelte

Cercetările efectuate de companie arată că majorarea productivității generată de această tehnologie este distribuită inegal în lume.

Adoptarea pe scară largă a AI în țările bogate a crescut riscul ca această tehnologie să adâncească disparitățile economice și să mărească decalajele în ceea ce privește nivelul de trai, avertizează Anthropic.

Săracii nu folosesc AI

O nouă analiză a modului în care chatbotul Claude al Anthropic este utilizat de întreprinderi și consumatori din întreaga lume arată că țările mai bogate sunt mai predispuse să adopte AI „fără dovezi încă că țările cu venituri mai mici ar fi în curs de recuperare”.

„Dacă creșterea productivității… se materializează în locurile care au adoptat-o mai devreme, s-ar putea observa o divergență în ceea ce privește nivelul de trai”, a declarat Peter McCrory, directorul economic al Anthropic, citat de FT.

Beneficii concentrate

Cercetarea se adaugă unui număr tot mai mare de date provenite de la companii de tehnologie care arată o diviziune globală în ceea ce privește ratele de adoptare a AI, indicând că beneficiile în materie de productivitate și aplicațiile de lucru sunt concentrate în țările dezvoltate mai bogate.

Cercetarea Anthropic estimează că AI ar putea adăuga 1-2 puncte procentuale la creșterea anuală a productivității muncii în SUA în următorul deceniu, cu cele mai mari câștiguri în munca complexă, „intensivă în cunoștințe”.

De asemenea, sugerează că aproximativ jumătate din locurile de muncă ar putea aplica AI la cel puțin un sfert din sarcini, față de 36% din locurile de muncă de acum un an.

Unde e folosirea cea mai mare

SUA, India, Japonia, Marea Britanie și Coreea de Sud utilizează Claude cel mai mult.

Brazilia și țările din Balcani au cele mai mari rate de utilizare pentru sarcini de lucru, Brazilia emergând ca un centru pentru AI juridică. Indonezia este, de asemenea, lider în aplicații educaționale și de cursuri.

Țările cu venituri mai mici prezintă o pondere mare a utilizării AI în educație și un număr mai mic de sarcini de lucru. În țările cu un PIB pe cap de locuitor mai ridicat, Claude a fost utilizat mult mai frecvent pentru muncă sau pentru uz personal, a declarat compania.

Utilizatorii educați obțin cele mai mari beneficii

Cercetarea sugerează că utilizatorii mai educați obțin beneficii mai mari în ceea ce privește productivitatea de la Claude, deoarece pot oferi chatbotului comenzi mai sofisticate și pot obține răspunsuri mai bune.

„Beneficiul general al acestei tehnologii, dacă este lăsat doar la latitudinea forțelor pieței, s-ar putea să nu genereze o adoptare suficient de mare”, a adăugat McCrory.

Alfabetizare AI

Anthropic a evidențiat proiectele de alfabetizare în domeniul AI pe care le-a dezvoltat împreună cu guvernul ruandez, prin care a oferit unor absolvenți acces pe durata unui an la Claude Pro pentru a „sprijini tranziția de la utilizarea în scopuri educaționale la o gamă mai largă de aplicații”.

„Țările diferă în ceea ce privește capacitatea lor de a plăti pentru Claude, iar cazurile de utilizare [în scopuri educaționale] pot fi mai potrivite pentru utilizarea gratuită a Claude decât cazurile de utilizare complexe în domenii de activitate precum ingineria software”, se arată în raport.

„Utilizatorii din țările cu venituri mai mari pot avea mai multe alte resurse, cum ar fi timp liber și acces continuu la internet, care permit cazuri de utilizare personală neesențiale”, conform acestuia.

Analiza conversațiilor

Raportul analizează un eșantion aleatoriu de un milion de conversații din conversațiile gratuite și plătite ale Claude.ai, date despre consumatori și un milion de transcrieri ale conversațiilor întreprinderilor din noiembrie.

Acesta susține concluzii similare ale Microsoft, care a identificat, de asemenea, o diviziune în adoptarea globală a AI.

Brad Smith, președintele Microsoft, a declarat pentru FT că „dacă nu abordăm diviziunea crescândă în materie de AI, este probabil ca aceasta să perpetueze și să adâncească marea diviziune economică dintre nord și sud”.

Impact nimicitor

Inteligența artificială elimină joburile entry-level de birou, arată un alt studiu, în vreme ce unele domenii vor dispărea cu totul, urmând să fie afectați angajații din call centere sau asistenții juridici.

Fondul Mpnetar Internațional a cerut zilele trecute guvernelor lumii să sprijine muncitorii disponibilizați din cauza inteligenței artificiale.

