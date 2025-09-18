Compania își extinde astfel pariul că aceste accesorii vor deveni indispensabile pentru utilizatorii din întreaga lume.

La conferința anuală pentru dezvoltatori „Meta Connect”, Mark Zuckerberg, directorul executiv al companiei, a prezentat o serie de device-uri în parteneriat cu brandurile de ochelari Ray-Ban și Oakley.

Meta Ray-Ban Display, disponibil la prețul de 799 de dolari, vine echipat cu un ecran color de înaltă rezoluție într-una dintre lentile, permițând utilizatorilor să efectueze apeluri video și să vizualizeze mesaje. De asemenea, dispozitivul include o cameră de 12 megapixeli.

Compania a introdus și o brățară neurală care se asociază cu ochelarii Meta Ray-Ban Display, permițând utilizatorilor să efectueze sarcini precum trimiterea de mesaje prin gesturi mici ale mâinii.

Zuckerberg a numit această tehnologie „o descoperire științifică uriașă” în fața unei audiențe de sute de persoane adunate în campusul companiei din Silicon Valley.

Ochelarii inteligenți Oakley Meta Vanguard, destinați sportivilor, au fost de asemenea prezentați, la prețul de 499 de dolari.

Strategia Meta în domeniul AI

Zuckerberg speră că linia de accesorii inteligente a Meta va fi o platformă cheie pentru integrarea instrumentului său de inteligență artificială, Meta AI, în viața oamenilor.

Compania se află în prezent în mijlocul unei campanii masive de cheltuieli pentru consolidarea operațiunilor sale AI. Zuckerberg a declarat în iulie că firma va cheltui sute de miliarde de dolari pentru construirea unor centre de date pentru AI uriașe în SUA.

Analiștii consideră că ochelarii inteligenți au șanse mai mari de succes decât proiectul Metaverse al companiei, care a costat miliarde de dolari.

„Spre deosebire de căștile VR, ochelarii sunt o formă de factor cotidiană, neîngreunătoare”, a declarat Mike Proulx, VP și director de cercetare la Forrester, citat de BBC.

Îngrijorări privind impactul asupra copiilor

În timp ce Meta își extinde oferta de produse, compania se confruntă cu un control continuu asupra impactului produselor sale, în special asupra copiilor.

Activiști și membri ai familiilor victimelor sinuciderii au protestat la sediul Meta din New York, cerând mai multe măsuri de protecție pentru copii pe platformele de social media, inclusiv cele deținute de compania lui Zuckerberg.

Săptămâna trecută, doi foști cercetători în domeniul siguranței de la Meta au depus mărturie în fața Senatului SUA, susținând că gigantul a ascuns potențialele daune aduse copiilor de produsele sale de realitate virtuală.

Jason Sattizahn și Cayce Savage au declarat că Meta a instruit cercetătorii interni să evite munca care ar putea produce dovezi ale daunelor aduse copiilor de produsele sale VR.

Meta a negat aceste acuzații, numindu-le „nonsens”, mai citează BBC. În timp ce Meta continuă să inoveze în domeniul tehnologiei purtabile, rămâne de văzut cum va aborda compania preocupările legate de siguranța și impactul produselor sale asupra utilizatorilor, în special asupra celor tineri.