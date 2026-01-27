Meta a promovat intens criptarea „end-to-end” ca element central al WhatsApp, susținând că acest tip de protecție permite accesul la mesaje exclusiv expeditorului și destinatarului, nu și companiei.

Potrivit WhatsApp, această criptare este activată implicit, iar în cadrul chaturilor protejate „doar persoanele din conversație pot citi, asculta sau distribui” mesajele.

În plângerea depusă vineri la Tribunalul Districtual al SUA din San Francisco, reclamanții afirmă că aceste declarații privind confidențialitatea sunt înșelătoare.

Ei susțin că Meta și WhatsApp „stochează, analizează și pot accesa aproape toate comunicările considerate «private» ale utilizatorilor”, acuzând compania și conducerea acesteia că au înșelat miliarde de utilizatori la nivel global.

Meta, care a cumpărat WhatsApp în 2014, a respins acuzațiile, catalogând procesul drept „frivol”. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Meta va cere sancționarea avocaților reclamanților.

„Orice afirmație potrivit căreia mesajele WhatsApp nu sunt criptate este complet falsă și absurdă”, a transmis Andy Stone, purtătorul de cuvânt al Meta, într-un e-mail.

El a subliniat că WhatsApp utilizează criptarea end-to-end bazată pe protocolul Signal de aproximativ zece ani și a calificat procesul drept „o operă de ficțiune”.

Grupul de reclamanți, care include persoane din Australia, Brazilia, India, Mexic și Africa de Sud, mai susține că Meta păstrează conținutul comunicațiilor utilizatorilor și că angajații companiei pot avea acces la acestea.

Plângerea invocă informații provenite de la „avertizori de integritate”, fără a oferi detalii despre identitatea lor. Avocații reclamanților solicită certificarea cauzei ca proces colectiv.

