Potrivit Engadget, utilizatorii Instagram pot accesa acum 30 de efecte noi pentru Stories, inclusiv unul care simulează aspectul unei fotografii realizate cu un aparat foto de unică folosință.

De asemenea, editorul de imagini din aplicație oferă o interfață care permite previzualizarea efectelor înainte de aplicarea lor. Cu toate acestea, noua funcție a stârnit controverse.

Muse Image poate folosi fără permisiune pozele tale dacă nu ai dezactivat această opțiune

Toate conturile publice de pe Instagram sunt activate în mod implicit pentru a fi utilizate în remixurile AI ale Muse Image.

Oricine poate eticheta profilul unui utilizator într-un prompt, iar Meta AI poate genera o imagine bazată pe asemănarea acestuia. „Etichetarea unui nume de utilizator permite Meta AI să folosească fotografii publice pentru a construi o imagine gata de postat”, explică Meta pe blogul său.

Cum dezactivezi opțiunea

Această funcție a fost deja criticată ca fiind susceptibilă de abuzuri. Există, totuși, o soluție pentru cei care doresc să oprească acest lucru fără a-și transforma profilul în unul privat.

Pentru a dezactiva opțiunea, utilizatorii trebuie să deschidă aplicația Instagram, să acceseze profilul personal și să apese pe meniul cu trei linii din colțul dreapta sus al ecranului. Apoi, trebuie să deruleze până la setarea „Partajare și reutilizare”, și să dezactiveze opțiunea „Permite persoanelor să creeze și să reutilizeze conținutul tău” atât pentru postări, cât și pentru Reels.

Controversele continuă

Noua funcție a provocat nemulțumiri pe platforme precum Reddit, în special din cauza activării automate pentru conturile publice. Un alt aspect controversat este lipsa notificărilor atunci când cineva reutilizează conținutul unui utilizator prin AI-ul Meta.

Potrivit centrului de asistență Instagram, imaginile deja remixate nu vor fi șterse, chiar dacă utilizatorul dezactivează ulterior această opțiune. Un utilizator din Franța a sesizat că setarea era activată implicit pe contul său, subliniind posibilele conflicte cu legislația privind confidențialitatea din Uniunea Europeană.

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