Primul pas în îngrijirea hainelor: înțelegerea etichetei

Drumul către o îngrijire mai bună a hainelor tale începe de la eticheta de îngrijire. Această micuță bucată din nailon conține informații esențiale pentru păstrarea integrității și aspectului materialului. Primul pas pentru o îngrijirire corectă constă în înțelegerea simbolurilor și a instrucțiunilor de pe etichetă, care ne ajută să adoptăm practici care prelungesc durata de viață a hainelor și le mențin aspectul.

Pentru a citi corect o etichetă de îngrijire trebuie să o localizezi, aceasta fiind de obicei cusută în interiorul hainei, la guler sau pe cusătura laterală. Apoi, este necesară identificarea pictogramelor care oferă instrucțiuni legate de spălare, uscare, călcare, albire și curățare chimică. Aceste simboluri pot fi ușor de descifrat dacă reții câteva semnificații de bază.

Astfel, un vas cu apă indică posibilitatea de spălare, un triunghi se referă la albire, un pătrat la uscare, un fier de călcat arată dacă haina suportă călcarea, iar un cerc semnalează necesitatea curățării chimice. În sfârșit, este esențial să respecți întocmai indicațiile de pe etichetă, deoarece acele recomandări previn deteriorări, intrarea la apă, decolorarea sau deformarea materialului, menținând astfel calitatea și durabilitatea hainelor pe termen lung.

De ce sunt importante simbolurile de îngrijire

Simbolurile de îngrijire de pe etichetă nu sunt simple detalii tehnice, ci un ghid care te ajută să păstrezi hainele în stare bună cât mai mult timp. Respectarea simbolurilor are efecte care depășesc aspectul fiecărei piese vestimentare în parte, aducând beneficii concrete atât pentru buget, cât și pentru mediul înconjurător. Iată câteva dintre acestea:

Eficiență energetică și consum de apă. Folosirea setărilor corecte ale mașinii de spălat reduce consumul de apă și de energie, contribuind la practici mai sustenabile.

Reducerea deșeurilor textile. Prelungind durata de viață a hainelor nu mai este nevoie să cumperi altele la fel de des, ceea ce reduce cererea de produse fast fashion și impactul asupra mediului.

Reciclare și revânzare. Îngrijirea corectă păstrează hainele în stare bună, făcând mai ușoară donarea sau revânzarea lor în loc să ajungă la gunoi.

Economii pe termen lung. Dacă nu trebuie să înlocuiești frecvent hainele deteriorate și le speli eficient, economisești bani atât la achiziții, cât și la facturile de utilități.

Păstrarea valorii. Prin menținerea aspectului și texturii pieselor de calitate sau de designer le prelungești valoarea și utilitatea.

Cum se citesc simbolurile de pe etichetele de îngrijire

Etichetele hainelor respectă, de obicei, aceeași succesiune firească a etapelor de îngrijire, adică spălare, albire, uscare, călcare și curățare profesională. Pentru a descifra cele mai frecvente simboluri este util să reții câteva reguli generale.

Astfel, cu cât apar mai multe puncte, cu atât temperatura recomandată este mai ridicată, liniile suplimentare semnalează cicluri mai delicate, iar un „X” înseamnă că acea metodă trebuie evitată.

Nu este nevoie să reții fiecare pictogramă în parte, ci doar câteva simboluri esențiale, suficiente pentru a avea grijă atât de hainele purtate zilnic, cât și de materialele delicate, de lenjeria de pat sau de cea de casă. Iată care sunt aceste simboluri și ce semnifică fiecare:

Simboluri de spălare. Acestea arată cum trebuie curățată o haină, adică dacă poate fi spălată la mașină sau necesită spălare manuală și ce temperatură sau ciclu de spălare se recomandă. Liniile suplimentare indică setări mai blânde, iar punctele sunt nivelurile de temperatură. Respectarea acestor instrucțiuni ajută la reducerea micșorării, decolorării și uzurii inutile a materialului.

Simboluri de uscare. Aceste simboluri arată dacă o haină poate fi introdusă în uscător sau trebuie uscată la aer. De asemenea, pot indica setări de căldură sau metode alternative de uscare (pe sârmă sau întinsă pe o suprafață plană). Astfel, vei păstra formei hainei și vei reduce uzura provocată de căldura excesivă.

Simboluri de curățare profesională. Sunt simboluri care indică dacă o haină necesită curățare chimică în loc de spălare obișnuită. Unele oferă indicații suplimentare pentru specialiștii în curățătorii privind procesul adecvat de curățare. Aceste instrucțiuni apar frecvent pe materiale delicate, haine cu structură rigidă și țesături speciale, notează blueland.com.

Simboluri de călcare. Sunt semne care arată dacă o haină poate fi călcată și la ce temperatură. Punctele din interiorul fierului de călcat reprezintă niveluri de temperatură în creștere, iar X-ul de pe simbolul de abur indică faptul că acesta trebuie evitat. Respectarea acestor instrucțiuni previne arsurile, urmele lucioase și deteriorările provocate de căldură.

Cele mai comune simboluri de îngrijire și semnificația lor

În cele ce urmează îți prezentăm un ghid al celor mai cunoscute simboluri de pe etichetele hainelor și ce înseamnă fiecare dintre ele.

Simboluri pentru spălare manuală

Aceste simboluri arată dacă o haină este potrivită pentru spălarea manuală (și la ce temperatură), asigurându-te că articolele delicate sunt curățate fără a fi deteriorate. Sunt esențiale pentru hainele care se spală doar manual, precum puloverele din cașmir sau bluzele din mătase.

Simbolul mâinii în cuvă – recomandă spălarea manuală (sau un ciclu delicat, la maximum 40°C). Ajută la protejarea țesăturilor foarte delicate.

Simbolul materialului răsucit – indică faptul că haina poate fi stoarsă ușor după spălare.

Simbolul materialului răsucit tăiat cu X – înseamnă că haina udă nu trebuie stoarsă, ci manevrată cu grijă (se presează ușor pentru a elimina apa din ea).

Țesăturile delicate marcate cu simbolul spălării manuale se spală cel mai bine folosind cicluri blânde, disponibile adesea la mașinile de spălat cu încărcare frontală.

Simboluri pentru spălare la mașină

Sunt simboluri care arată cum pot fi spălate în siguranță diferitele țesături la mașina de spălat. Pentru spălarea zilnică, în special a materialelor obișnuite și fibre sintetice (poliester, nailon), sunt potrivite opțiuni eficiente și ergonomice, precum mașinile cu încărcare verticală. Simbolul standard este o pictogramă a cuvei de spălare, adesea însoțită de numere și linii care specifică temperatura maximă a apei și tipul ciclului de spălare.

Cuvă fără linie – înseamnă un ciclu normal de spălare la mașină, cu agitare completă, centrifugare și clătire normale (ciclul standard pentru materiale rezistente, precum bumbacul).

Cuvă cu o linie dedesubt – indică o viteză redusă de centrifugare sau un ciclu pentru materiale care nu se șifonează ușor (agitare mai blândă), potrivit pentru fibre sintetice sau materiale ușor delicate.

Cuvă cu două linii – semnalează un ciclu foarte delicat, pentru lână sau materiale fine, cu agitare minimă.

Cifrele din interiorul cuvei – reprezintă temperatura maximă de spălare, în grade Celsius: 30°C – spălare la rece, 40°C – spălare la apă călduță și 50°C – spălare la apă fierbinte. Unele etichete pot indica și 60°C – spălare la temperatură ridicată.

Cuvă tăiată cu X – înseamnă că respectivul articol nu poate fi spălat la mașină, ci manual sau la curățătorie chimică, potrivit electrolux.com.

Simboluri pentru albire

Aceste simboluri oferă instrucțiuni privind utilizarea înălbitorului pe țesătură, dacă albirea este sigură pentru haină și, dacă da, ce tip de înălbitor este potrivit.

Triunghi simplu – se poate folosi orice tip de înălbitor (cu sau fără clor, după caz).

Triunghi cu literele „CL” – înseamnă că se poate folosi înălbitor pe bază de clor.

Triunghi cu linii diagonale – semnalează că trebuie folosit doar înălbitor fără clor.

Triunghi tăiat cu X – înseamnă că haina nu trebuie albită, indiferent de tipul de înălbitor.

Simboluri pentru curățare chimică

Simbolurile din această categorie oferă indicații specifice despre necesitatea curățării chimice și modul în care aceasta trebuie realizată în siguranță fără să fie deteriorată haina.

Cerc simplu – înseamnă că articolul poate fi curățat chimic (dacă eticheta specifică „Doar curățare chimică”, haina nu trebuie spălată acasă).

Cerc cu o literă în interior – litera indică ce solvent trebuie folosit, după cum urmează: A – orice solvent este potrivit pentru acest articol.F – doar solvent pe bază de petrol (solvent „fluorocarbonic”), fără percloretilenă. P – percloretilenă (solvent pentru curățarea chimică) sau solvent pe bază de petrol.

Linie sub cerc – semnalează că articolul trebuie curățat chimic printr-un ciclu delicat, cu agitare redusă și/sau căldură mai scăzută.

Cerc tăiat cu X – înseamnă că articolul nu trebuie curățat chimic.

Simboluri pentru călcare

Acestea sunt simboluri care indică dacă haina poate fi călcată și la ce temperatură, deoarece unele țesături suportă temperaturi ridicate, în timp ce altele se deteriorează ușor la căldură.

Fier de călcat fără puncte – haina poate fi călcată la orice temperatură (bumbac sau in).

Fier cu un punct – haina se calcă doar la temperatură scăzută (mătase sau lână).

Fier cu două puncte – haina se calcă la temperatură medie (sintetice – poliester).

Fier cu trei puncte – haina se calcă la temperatură ridicată (in sau bumbac).

Fier tăiat cu X – haina nu trebuie călcată deloc, ci se pot folosi alte metode, precum aburul.

Simboluri pentru uscare

Simbolurile pentru uscare ne arată cum trebuie uscată haina după spălare – de exemplu, dacă poate fi introdusă în uscătorul de rufe și la ce setare.

Pătrat cu cerc – înseamnă că este permisă uscarea la mașină.

Pătrat cu cerc și un punct – arată că articolul se poate usca la o temperatură mică.

Pătrat cu cerc și două puncte – înseamnă că haina poate fi uscată la o temperatură medie.

Pătrat cu cerc și trei puncte: indică faptul haina poate fi uscată la o temperatură ridicată (materiale rezistente).

Pătrat cu cerc tăiat cu X – înseamnă că haina nu trebuie introdusă în uscător, ci poate fi uscată pe sârmă sau întinsă pe o suprafață plană.

Vezi şi ce haine nu se spală la mașina de spălat!

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