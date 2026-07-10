Citește Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 11 – 17 iulie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Vărsător.

Horoscop săptămânal Vărsător – 11 – 17 iulie 2026

Între 11 și 13 iulie noaptea, casa a V-a a sentimentelor va fi tulburată de discuțiile pe teme banale care pot lua o turnură neplăcută: motivele pot fi multe, dar unul dintre ele ar putea fi o chestiune bănească.

Între 13 iulie, după ora 1:46′, și 15 iulie noaptea, casa a VI-a a sănătății va evolua sub semnul Lunii Noi în Rac, din 14 iulie, care va influența fiziologia stomacului și funcțiile metabolice, alăptarea (în cazul mamelor care au născut de curând) și regimul zahărului.

Cu acest prilej, se pot acutiza niște sensibilități sau se pot înregistra tulburări fiziologice trecătoare. Și regimul muncii și al salarizării va fi marcat de Luna Nouă în Rac, context în care Soarele și Luna vor face conjuncții cu Mercur, dar și cu stelele fixe Castor (geamănul muritor) și Pollux (geamănul nemuritor), care simbolizează vulnerabilitățile materiale, pe de-o parte, și idealurile spirituale și protecția divină, de cealaltă parte.

Împreună, alcătuiesc dualitatea naturii umane, spirituale și materiale, subliniind nevoia de a analiza trecutul pentru a nu reedita erorile de gândire sau de comportament, accentuând nevoia de a păstra, de a apăra și consolida actualul statut profesional, firește, nu cu orice preț, în timp ce retrogradarea mercuriană le va oferi Vărsătorilor sugestiile pentru a corecta sau repara actuala condiție. Nota generală transmisă de această fază a Lunii va fi de răbdare, prudență și adaptare la condițiile momentului.

Între 15 iulie, după ora 1:36′, și 17 iulie în zori, posibil conflict sonor în plan partenerial, provocat de opoziția la grad perfect a planetelor Jupiter/Pluton, care avertizează că toate deciziile în plan partenerial îi vor afecta direct și personal pe nativi, care trebuie să cântărească foarte bine costul unor decizii radicale. Din 17 iulie, după ora 3:17′, rezolvări mai simple, mai rapide sau mai convenabile în plan financiar sau material.

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