Noi reguli în magazine din 20 iulie

Începând cu 20 iulie, toate statele membre ale Uniunii Europene vor aplica integral regulamentul care interzice introducerea pe piață a noi ambalaje alimentare ce conțin bisfenol A (BPA), o substanță asociată cu efecte negative asupra sănătății.

Măsura ar putea avea ca efect dispariția temporară de pe rafturile magazinelor a unor produse, până când producătorii vor trece complet la ambalaje conforme cu noile cerințe.

Ce este bisfenolul

Bisfenolul A (BPA) este un compus chimic sintetic utilizat de ani la fabricarea unor materiale plastice care intră în contact cu alimentele și băuturile.

Acesta se regăsește, printre altele, în sticle reutilizabile din plastic, recipiente pentru depozitarea alimentelor și în stratul protector din interiorul conservelor și al dozelor pentru băuturi.

Studiile au arătat că BPA poate afecta sistemul hormonal, sistemul imunitar și sistemul reproducător. Din acest motiv, Uniunea Europeană a decis interzicerea utilizării sale în ambalajele destinate contactului cu alimentele. Regulamentul este în vigoare încă din 20 ianuarie 2025, însă producătorii și comercianții au beneficiat de o perioadă de tranziție de 18 luni, care se încheie la 20 iulie 2026.

Ce se schimbă

După această dată, producătorii nu vor mai putea introduce pe piață ambalaje noi care conțin BPA.

În schimb, produsele care au fost deja comercializate înainte de expirarea perioadei de tranziție vor putea rămâne la vânzare până la epuizarea stocurilor.

Această etapă de adaptare ar putea duce la lipsa temporară a unor produse din magazine, în funcție de ritmul în care producătorii vor înlocui ambalajele vechi.

Ce produse sunt vizate

Noile reguli se aplică, printre altele, următoarelor categorii de ambalaje:

conserve;

ambalaje din plastic pentru alimente;

sticle din plastic;

doze pentru băuturi;

sticle pentru apă;

caserole pentru alimente;

pahare de unică folosință;

farfurii de unică folosință;

tacâmuri de unică folosință.

Regulamentul european nu se aplică stratului protector din interiorul rezervoarelor industriale de mari dimensiuni și nici membranelor din polisulfonă utilizate, de exemplu, la limpezirea sucurilor de fructe sau la eliminarea alcoolului din bere și vin. În plus, pentru conservele de fructe, legume și pește a fost stabilită o perioadă de tranziție mai lungă. În cazul acestora, interdicția privind introducerea pe piață a noilor ambalaje care conțin BPA va intra în vigoare abia în 2028.

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