Dan Barna, fost vicepremier și fost lider USR, audiat la DNA, în dosarul vaccinurilor anti-COVID

În acest dosar sunt urmăriți penal Florin Cîțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu.

Dan Barna, care deţinea funcţia de vicepremier în guvernul Cîţu, la momentul achiziției vaccinurilor, a declarat azi, că subiectul în sine i se pare cel puţin bizar, potrivit agenției de presă News.ro.

„Este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi apoi vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat că de ce le-au cumpărat”, a comentat el.

Barna a mai spus că România a procedat ca majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia.

Europarlamentarul USR a declarat la ieşirea de la DNA că nu a mai fost audiat în acest dosar.

„E prima data când am fost audiat. (..) N-am mai fost audiat anterior”, a spus Barna.

Întrebat dacă România putea refuza achiziţia acestor vaccinuri COVID, Dan Barna a spus: „România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia”.

„Achiziţia s-a făcut în cadrul acelui contract-cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta le-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o”, a afirmat el.

Potrivit lui Barna, ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind stric de procesul cu Pfizer.

„La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar, este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context, probabil o să fie clarificate”, a menţionat el.

Dan Barna a mai afirmat că oportunitatea era cea care se ia în situaţia unei crize.

„Ulterior, să vii după nişte ani de zile să spui că se putea face altfel, întotdeauna se putea face altfel, şi nu asta e discuţia, din punctul meu de vedere”, a mai spus Dan Barna la ieşirea de la sediul DNA.

România a pierdut procesul cu Pfizer și trebuie să plătească 600 de milioane de euro, conform deciziei Tribunalului de la Bruxelles. Este vorba despre vaccinuri contractate în 2020-2021 și neutilizate.

Tribunalul de primă instanță din Bruxelles a decis ca autoritățile române să preia toate dozele rămase neutilizate, în conformitate cu prevederile contractului semnat în mai 2021.

Decizia tribunalului este executorie, dar nu definitivă, ceea ce înseamnă că România mai poate formula apel împotriva soluției.

Reamintim că Vlad Voiculescu este urmărit penal de DNA de aproape 3 ani, alături de Florin Cîțu și Ioana Mihăilă, în dosarul achiziției vaccinurilor anti-COVID în pandemie, dar dosarele sunt blocate în justiție.

Recent, fostul ministru USR al sănătăţii Vlad Voiculescu, urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemia de COVID, l-a acuzat pe Alexandru Rogobete, fost ministru PSD al sănătăţii, de trădare de țară în legătură cu negocierile cu Pfizer.

La rândul său, Rogobete l-a acuzat pe consilierul onorific al lui Nicușor Dan de minciuni. În plus, Rogobete a pus la îndoială credibilitatea lui Vlad Voiculescu, afirmând că, dacă acesta este sursa informațiilor din presă, atunci este „o sursă mincinoasă”.

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