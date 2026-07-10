Cabral a împărtășit cu urmăritorii săi o întâmplare amuzantă din viața de familie. Prezentatorul a surprins o conversație dintre Namiko și Tiago, copiii săi, și a aflat ce poreclă i-au dat atunci când nu este de față. Dialogul celor doi l-a făcut să se abțină cu greu să nu izbucnească în râs.

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Cabral a aflat ce poreclă i-au pus copiii lui

Cabral continuă să împărtășească pe rețelele de socializare momente din viața de familie. De această dată, prezentatorul a povestit o întâmplare petrecută chiar înainte de culcare, când i-a surprins pe Namiko și Tiago discutând între ei.

Din conversația celor doi, Cabral a descoperit că are o poreclă pe care copiii o folosesc atunci când el nu este în cameră.

„Dragonul de Biscuiți”, numele pe care i l-au dat Namiko și Tiago

În postarea publicată pe Instagram, prezentatorul a povestit că, după ritualul obișnuit de seară, era convins că cei mici adormiseră. La scurt timp, a auzit însă șoapte venind din camera lor.

„În seara asta i-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine.

Și aproape că m-am înecat de râs.

Tiago doarme în patul de jos. Namiko, sus.

Le făcusem deja tot ritualul de seară: duș, spălat pe dinți, cremă, pupici și «gata, la somn!».

După vreo 15 minute, eram convins că dorm amândoi duși.

Dar aud șușoteli.

Tiago îi povestea despre Dansul Pinguinului. Namiko îl contrazicea, că ea îl știe mai bine. El îi explică foarte serios că e un dans doar pentru pinguinii mici. Ea începe să râdă.

Și atunci îl aud:

– Nu mai râde tare, că vine Dragonul de Biscuiți și ne mănâncă!

Am zis că leșin de râs, dar m-am abținut… Era păcat să stric spectacolul”, a scris Cabral.

Cum s-a încheiat discuția dintre cei doi frați

Prezentatorul a povestit că, după câteva minute, a decis să intervină și să le amintească celor mici că este timpul să adoarmă.

„M-am îndepărtat puțin și am strigat cât să mă audă:

– Pufaniilor… somn!

Au izbucnit iar în râs.

Și a început negocierea de seară.

– Eu vreau un pup.

– Eu două.

– Și unul pe nas.

– Și pe frunte.

– Și încă unul…

M-am întors, le-am dat toate pupurile pe care le-au cerut și pe cele pe care au uitat să le ceară”.

Replica prin care Cabral le-a dat de înțeles că le-a auzit conversația

Înainte să iasă din cameră, prezentatorul le-a făcut o glumă copiilor săi și le-a lăsat de înțeles că știe deja ce poreclă i-au inventat.

„Iar când am ieșit din cameră, le-am spus foarte serios:

– Data viitoare chiar vă mănâncă Dragonul de Biscuiți!

Ultimul lucru pe care l-am auzit înainte să închid ușa a fost un hohot de râs.

Cred că ăsta e unul dintre sunetele care bucură sufletul omului mai mult decât orice…”, a încheiat Cabral.

Cabral și Andreea Ibacka rămân implicați în creșterea copiilor

Cabral și Andreea Ibacka au confirmat recent despărțirea, după o perioadă în care în spațiul public au circulat numeroase speculații despre relația lor. Cei doi au transmis însă că vor continua să fie părinți implicați și să le ofere lui Namiko și Tiago aceeași grijă și atenție.

În ultimele luni, prezentatorul a continuat să publice pe rețelele de socializare momente din viața alături de cei mici, multe dintre ele surprinzând întâmplări amuzante din familie.

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