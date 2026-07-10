Tot mai mulți români iau amenzi de circulație în străinătate

Recent, tot mai mulți șoferi români au povestit în mediul online faptul că au trecut prin diverse altercații cu legea în țările în care merg în vacanță sau pe care le tranzitează în drum spre destinația lor finală.

Așa cum a relatat anterior Libertatea, situațiile variază de la nepurtarea centurii pe bancheta din spate sau la volan, purtarea unui ceas inteligent, ignorarea unui semn de circulație sau purtarea unei perechi nepotrivite de încălțăminte.

Codurile rutiere din străinătate diferă drastic în anumite aspecte, iar pentru greșeli pentru care ești amendat cu doar un punct de amendă în România, în țările vecine un gest banal poate să te lase cu o gaură în bugetul de vacanță sau chiar fără permis.

Grecia aplică sancțiuni drastice pentru gesturi aparent inofensive

Autoritățile din Grecia au înăsprit semnificativ regulile de circulație, pedepsind sever neatenția la volan și comportamentele care pun în pericol siguranța pasagerilor. Una dintre cele mai mari capcane pentru turiști este utilizarea telefonului mobil în trafic. Dacă ești surprins butonând ecranul sau vorbind fără un sistem hands-free adecvat, riști o amendă de cel puțin 350 de euro. În caz de recidivă, sancțiunea urcă până la 2.000 de euro, iar permisul de conducere îți este suspendat pentru o perioadă de șase luni.

O altă regulă extrem de strictă vizează fumatul în mașină. Dacă în mașină se află un copil cu vârsta sub 12 ani, fumatul este interzis cu desăvârșire. Amenda pentru mașinile personale este de 1.500 de euro, iar pentru vehiculele închiriate sau de serviciu poate ajunge la 3.000 de euro, fiind însoțită de suspendarea automată a permisului pentru 30 de zile.

De asemenea, purtarea șlapilor sau a sandalelor decupate la volan este sancționată cu o amendă de aproximativ 100 de euro, deoarece polițiștii consideră că acest tip de încălțăminte poate bloca pedalele.

Nici pasagerii nu scapă de monitorizare. Nepurtarea centurii de siguranță, inclusiv pe bancheta din spate, aduce o amendă de 350 de euro. În ceea ce privește parcarea neregulamentară, deși amenzile variază între 40 și 80 de euro, poliția elenă recurge frecvent la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului mașinii, obligându-te să parcurgi proceduri birocratice complexe pentru a le recupera.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Bulgaria nu iartă viteza, iar amenzile vin în euro

Bulgaria rămâne o zonă de tranzit majoră, dar și o destinație preferată. Schimbarea majoră din acest an o reprezintă trecerea oficială a țării vecine la moneda Euro. Prin urmare, toate tranzacțiile, dar și amenzile rutiere sunt calculate direct în această monedă, prețurile fiind afișate dual doar pentru o perioadă scurtă de tranziție.

Radarele fixe și mobile sunt extrem de răspândite pe autostrăzile și drumurile naționale bulgărești. Mulți șoferi români consideră în mod greșit că scapă de sancțiuni dacă părăsesc țara înainte ca procesul-verbal să fie emis. În realitate, sistemul european de schimb de date permite autorităților bulgare să trimită amenzile direct la domiciliul din România, chiar și după un an sau doi de la comiterea faptei. Neplata acestora poate duce la blocarea autoturismului sau obligativitatea achitării pe loc la următoarea intrare în Bulgaria.

De asemenea, în Bulgaria poți fi amendat și imobilizat dacă ai mașina așa de murdară încât plăcuțele de înmatriculare nu sunt lizibile. În acest caz, amenda este în valoare de 25 de euro, însă polițiștii te pot reține pe loc până în momentul în care cureți numerele de înmatriculare.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Capcana din Italia: aerul condiționat

Italia este faimoasă pentru rigoarea codului său rutier, iar una dintre cele mai mari surprize pentru turiștii români este legată de staționare. Legislația italiană interzice cu desăvârșire menținerea motorului pornit atunci când mașina este parcată sau staționează, o practică folosită des de șoferi pentru a ține aerul condiționat în funcțiune.

Dacă poliția locală te surprinde în această situație, amenda pornește de la 220 de euro și poate depăși cu ușurință 440 de euro. Autoritățile aplică această măsură strict pentru a reduce poluarea în orașe și în zonele turistice aglomerate.

O altă mare problemă în Italia o reprezintă Zonele cu Trafic Limitat (ZTL). Acestea sunt perimetre istorice în orașe precum Roma, Florența, Milano sau Bologna, unde au voie să intre doar rezidenții cu permise speciale. Camerele de supraveghere înregistrează instantaneu numerele de înmatriculare străine, iar amenzile vin direct acasă în România, oscilând între 100 și 330 de euro pentru fiecare intrare neautorizată.

De asemenea, rețeaua de radare fixe denumită „Autovelox” este extrem de eficientă, iar depășirea vitezei legale se sancționează proporțional, sumele devenind uriașe dacă infracțiunea are loc pe timp de noapte.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cum să eviți surprizele neplăcute în drum spre destinația de vacanță

Pentru a te asigura că vacanța decurge fără incidente neplăcute, verifică valabilitatea tuturor documentelor mașinii și ale asigurării RCA înainte de plecare. Trusa medicală, stingătorul de incendiu și triunghiurile reflectorizante nu trebuie să lipsească din portbagaj, deoarece echipajele rutiere din țările vecine fac deseori controale de rutină care vizează dotările obligatorii.

O documentare scurtă despre specificul rutier al țării în care călătorești îți salvează bugetul alocat pentru relaxare. Respectarea indicatoarelor, utilizarea parcărilor cu plată autorizate și un stil de condus preventiv reprezintă cele mai sigure metode de a te întoarce acasă doar cu amintiri frumoase, fără înștiințări de plată din partea autorităților fiscale străine.

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