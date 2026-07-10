Atac armat în plină zi, la Țăndărei

Atac armat în plină zi, în orașul Țăndărei, județul Ialomița, unde doi bărbați au tras mai multe focuri de armă asupra unei locuințe în care se aflau mai multe persoane.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată cum patru indivizi ajung cu un autoturism în fața casei. Trei dintre ei coboară din mașină cu fețele acoperite și doi dintre ei deschid focul printre zăbrelele gardului către persoanele aflate în curte.

Potrivit victimelor, atacatorii au încercat inițial să pătrundă în curte, iar după ce nu au reușit au tras prin gard, relatează Digi 24. Cei aflați în locuință susțin că au fost amenințați cu moartea și că, în momentul atacului, în curte se aflau inclusiv femei și copii. Una dintre victime afirmă că amenințările au fost lansate anterior chiar în timpul unei transmisiuni live pe rețelele de socializare.

Anchetatorii suspectează o tentativă de asasinat la comandă

Conform anchetatorilor, atacul armat ar fi făcut parte dintr-un plan de asasinat la comandă. Principalii suspecți ar fi primit ordin de la un lider de clan aflat în străinătate să ucidă două persoane, iar pentru comiterea atacului ar fi fost folosite arme deținute ilegal.

Din primele date ale anchetei reiese că persoanele implicate fac parte din aceeași familie, conflictul izbucnind între două tabere rivale.

Autorii atacului au fost arestați. Cu toate acestea, potrivit victimelor, amenințările nu s-au oprit nici după arestarea suspecților, acestea continuând inclusiv din spatele gratiilor. În prezent, persoanele vizate de atac beneficiază de protecția poliției și spun că se tem să mai locuiască în propria casă. Potrivit Observator News, cei patru indivizi sunt acum cercetaţi pentru tentativă de omor şi riscă până la 10 ani de închisoare.