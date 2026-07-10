Șapte sate și orașe din Europa i-au cucerit pe turiști

Descoperă cele mai frumoase șapte sate medievale din Elveția, unde timpul pare să fi stat în loc. Printre străzile pietruite și clădirile istorice, fiecare dintre aceste bijuterii ascunde povești fascinante și un farmec aparte. Iată care sunt destinațiile pe care trebuie să le ai pe lista ta de călătorii, conform portalului chef de știri Blic, parte a grupului Ringier.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Bremgarten, acest loc încântător își păstrează farmecul pe tot parcursul anului. Sursa foto: Shutterstock

Bremgarten este orașul de poveste de pe malul râului Reuss

Bremgarten, un orășel pitoresc din cantonul Aargau, este cunoscut pentru târgul său de Crăciun, „Christchindli-Märt”, care atrage anual zeci de mii de vizitatori. Totuși, acest loc încântător își păstrează farmecul pe tot parcursul anului.

O plimbare pe malul râului Reuss oferă o priveliște spectaculoasă asupra fațadelor vechi ale orașului, iar podul său de lemn adaugă un aer romantic peisajului. Nu ratați urcarea în Turnul Spittelturm, disponibilă în timpul tururilor ghidate.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Lichtensteig este o destinație ideală pentru pasionații de istorie. Sursa foto: Shutterstock

Lichtensteig este considerat bijuteria protejată a Toggenburgului

Lichtensteig, denumit pe bună dreptate „Frumusețea Toggenburgului”, a fost recunoscut încă din 1975 de Consiliul Europei pentru eforturile sale de conservare a patrimoniului.

Cu indicatoare istorice care povestesc despre trecutul fiecărei clădiri și două trasee tematice descrise pe harta localității, Lichtensteig este o destinație ideală pentru pasionații de istorie. Străzile înguste și clădirile medievale creează un peisaj de poveste.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Orașul își încântă vizitatorii cu străzile sale înguste și fațadele caselor cu structuri de lemn. Sursa foto: Shutterstock

Podul de lemn al cantonului Thurgau este orașul Diessenhofen

Situat pe malul Rinului, Diessenhofen este cel mai bine păstrat centru medieval din cantonul Thurgau. Cu o istorie care începe în anul 1178, orașul își încântă vizitatorii cu străzile sale înguste și fațadele caselor cu structuri de lemn. Atracția principală este podul de lemn recent restaurat, care leagă orașul elvețian de localitatea germană Gailingen.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Orașul Greyers este renumit și pentru faimosul său cașcaval. Sursa foto: Shutterstock

Atracția culinară și istorică a Elveției este orașul Greyerz

Cunoscută și sub numele de Gruyères, această localitate din cantonul Freiburg atrage turiști din întreaga lume, nu doar pentru peisajul său fermecător, ci și pentru faimosul său cașcaval. Pe străduța principală, flancată de clădiri din secolele XV-XVII, atmosfera medievală este inconfundabilă.

„Dacă ajungi dimineața devreme sau seara târziu, poți simți cu adevărat liniștea locului”, relatează Blick. O vizită la castelul istoric al contelui de Greyerz completează perfect experiența.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Grădina publică cu ierburi aromatice, situată lângă zidurile cetății, adaugă o notă de prospețime acestui loc încărcat de istorie. Sursa foto: Shutterstock

Turiștii descoperă o incursiune în Evul Mediu în Saint-Ursanne

Ascuns într-o vale împădurită de-a lungul râului Doubs, Saint-Ursanne este un exemplu desăvârșit de oraș medieval bine conservat. Aici vei descoperi case din secolul al XIV-lea, un splendid claustru al bisericii vechi și poduri pitorești care traversează râul. Grădina publică cu ierburi aromatice, situată lângă zidurile cetății, adaugă o notă de prospețime acestui loc încărcat de istorie.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Intragna este sat medieval care impresionează prin străzile sale pietruite și casele din piatră. Sursa foto: Shutterstock

Poarta de intrare în Centovalli este considerat orașul Intragna

În inima cantonului Ticino, aproape de Locarno, se află Intragna, un sat medieval care impresionează prin străzile sale pietruite și casele din piatră.

În Evul Mediu, regiunea era locuită de episcopii din Como, iar acum este o destinație preferată de elvețieni pentru vacanțe liniștite. „Magia acestui loc atrage an de an vizitatori care revin aici pentru a se bucura de farmecul său unic”, notează jurnaliștii cehi.

Cele 7 sate și orașe medievale din Elveția unde timpul parcă stă în loc: te vei îndrăgosti de străzile pietruite și turnurile medievale
Aici, celebrele biscuiți Willisauer-Ringli îți vor oferi o experiență dulce delicioasă, pe care nu o vei uita prea curând. Sursa foto: Shutterstock

Turiștii pot descoperi 900 de ani de istorie fascinantă în Willisau

Prima mențiune documentară a localității Willisau datează din anul 1101, iar orașul a trecut prin numeroase încercări de-a lungul istoriei sale, inclusiv incendii devastatoare.

Astăzi, însă, atmosfera liniștită a orașului este perfectă pentru o plimbare pe strada principală, flancată de două turnuri medievale. Aici, celebrele biscuiți Willisauer-Ringli îți vor oferi o experiență dulce delicioasă, pe care nu o vei uita prea curând.

Dacă aleg o vacanță aici, turiștii ar fi bine să știe și care sunt cele mai frumoase locuri pe care să le vizitezi în Elveția. Zurich și Geneva se numără printre cele mai cunoscute destinații.

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