Sub conducerea lui Kash Patel, agenții FBI nu mai jură credință Statelor Unite, ci doar directorului lor. Detectorul de minciuni este utilizat nu pentru a estima loialitatea angajaților față de țara lor, ci mai degrabă pentru a stabili dacă ei l-au criticat deja pe acest susținător fidel al lui Donald Trump, The New York Times și Le Point, potrivit Agerpres.