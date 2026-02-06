Cum furau hoții cardurile la bancomat în doar câteva secunde

Aceștia au fost arestați pe 6 ianuarie 2026, după o anchetă care a durat mai multe săptămâni. Potrivit Departamentului Șerifului din Orange County, investigația a început pe 22 noiembrie 2025, când o victimă în vârstă de 66 de ani a raportat că i-a fost compromis cardul ATM.

„Pe 18 noiembrie, victima a folosit bancomatul în timp ce unul dintre suspecți îl urmărea introducând codul PIN”, arată Poliția într-un comunicat de presă.

Anchetatorii au explicat și cum au acționat hoții: „În timp ce finaliza tranzacția și cu cardul bancar încă în aparat, unul dintre suspecți a aruncat bani la picioarele victimei, determinând-o să se aplece și să îi ridice. În timp ce victima era distrasă, un al doilea suspect a înlocuit cardul bancar al victimei cu unul fals”.

Departamentul Șerifului din Orange County a distribuit, pe rețelele de socializare, și un clip video cu doi dintre suspecți în acțiune.

„Suspecții au folosit apoi cardul ATM și codul PIN al victimei pentru a face cumpărături și a retrage bani”, au mai transmis polițiștii.

Zeci de furturi în mai multe locații din sudul Californiei

Folosind imaginile de supraveghere video de la bancă, anchetatorii au identificat un SUV gri pe care îl considerau asociat cu infracțiunea. Cu ajutorul Departamentului de Analiză Criminalistică al Șerifului din Orange County, anchetatorii au identificat vehiculul și posibilii suspecți.

După săptămâni de investigații, a fost identificat un tipar de furturi prin distragerea atenției care au avut loc în mai multe locații din sudul Californiei.

Iar pe 6 ianuarie, au fost arestați trei suspecți – Romiță Achiței, de 61 de ani, Paul Agafiței, de 43 de ani, și George Asafiei, de 46 de ani – sub multiple acuzații de infracțiuni grave, inclusiv furt calificat, furt de identitate și falsificare.

Suspecții sunt implicați în mai multe furturi bazate pe distragerea atenției în Orange, San Bernardino, Los Angeles, San Francisco și Sacramento. Ancheta este în curs de desfășurare, iar anchetatorii cred că există mai multe victime necunoscute cu pierderi substanțiale.

Sfaturile polițiștilor

Departamentul șerifului din Orange County precizează că infractorii care se angajează în această activitate ilegală sunt adesea bine pregătiți și convingători.

„Furtul prin distragerea atenției nu se limitează la tranzacțiile la bancomat. Infractorii pot încerca, de asemenea, să fure codul PIN al victimei în timp ce aceasta stă la coadă la magazinul alimentar sau la un magazin de retail. În aceste cazuri, suspecții urmăresc de obicei victima până în parcare și încearcă să îi distragă atenția aruncând bani pe jos și insistând că aceștia aparțin victimei. Acest lucru provoacă în cele din urmă o distragere a atenției suficientă pentru a permite suspecților să fure cardul de debit al victimei și să efectueze numeroase retrageri bancare înainte ca victima să afle despre furtul cardului de debit”, au transmis aceștia.

Polițiștii recomandă să rămâneți vigilent când vă aflați la bancomat sau ori de câte ori utilizați un card de debit.

„Acoperiți întotdeauna tastatura când introduceți codul PIN și evitați să intrați în contact cu persoane necunoscute în timp ce efectuați tranzacția. În plus, fiți atenți la persoanele necunoscute care se apropie de dv. din orice motiv în timp ce vă îndreptați spre mașină sau ieșiți dintr-un magazin. Dacă cineva se apropie de dv., păstrați distanța și nu permiteți niciunei persoane necunoscute să se apropie la mai puțin de un braț distanță. Dacă credeți că sunteți victima unui furt prin distragerea atenției sau a oricărui alt tip de infracțiune, vă rugăm să raportați imediat acest lucru”, au mai adăugat ei.

Metoda folosită de trei români pentru a fura bani de la americani. Hoții acționau în câteva secunde | VIDEO

