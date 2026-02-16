Cum funcționează capcana „trucului ușii”

În timpul unei frânări puternice, multe mașini moderne deblochează automat ușile pentru a permite accesul rapid al echipelor de salvare în caz de urgență. Infractorii se folosesc de acest mecanism pentru a acționa rapid.

Complicii atacatorilor, aflați pe scutere sau motociclete, se apropie de vehicul imediat după frânare, deschid ușile și fură genți, telefoane sau alte obiecte de valoare aflate pe scaunele din față sau din spate.

Această metodă este întâlnită frecvent în orașele aglomerate și în regiunile turistice din Europa. Victimele, adesea șocate, rămân fără bunuri personale într-un timp extrem de scurt. Polițiile din mai multe țări europene au raportat astfel de incidente, iar șoferii sunt sfătuiți să fie vigilenți.

Cum să te protejezi de capcana „trucul ușii”

Experții recomandă să blocați manual ușile mașinii în timpul condusului, mai ales în zonele urbane aglomerate sau în trafic lent.

De asemenea, evitați să lăsați obiecte valoroase la vedere pe scaune. Conștientizarea acestor metode este primul pas pentru a preveni astfel de incidente neplăcute.

