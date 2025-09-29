Proiecte pentru retenția studenților

Rectorul universității, conf. univ. dr. ing. Alin Diniță, a explicat motivația din spatele acestor inițiative: „În ziua de astăzi, să-i ții la școală doar să învețe este din ce în ce mai complicat. Și atunci încercăm să-i atragem să rămână în cadrul școlii.”

UPG Ploiești a identificat că tranziția de la anul 1 la anul 2 este critică pentru retenția studenților. Pentru a aborda această problemă, universitatea organizează activități remediale la materiile considerate dificile, precum matematica, fizica și chimia.

Facilități moderne pentru studenți

Pe lângă activitățile academice, UPG Ploiești a creat spații de relaxare și socializare. Rectorul a menționat: „Le-am realizat un studio de podcast în care ei își pot exprima opiniile și suntem în construcție cu cinci spații de recreere.”

Rectorul UPG Ploiești a observat o scădere a ratei de abandon. Acesta atribuie această tendință crizei financiare din România, care a determinat oamenii să conștientizeze importanța studiilor superioare pentru un trai mai bun.

Noi oportunități academice

UPG Ploiești și-a extins oferta educațională. Alin Diniță a anunțat: „Anul acesta avem Psihologia ca specializare nouă, care a început acum din toamnă și au fost la înscrieri trei pe loc. Avem 50 de locuri.”

În total, aproximativ 5.830 de studenți la nivel de licență, master și doctorat au început noul an universitar la UPG Ploiești.

Abandonul școlar reprezintă o problemă gravă în România, cu consecințe economice semnificative pe termen lung, conform unei analize recente realizate de Universitatea din București pentru AmCham România.

