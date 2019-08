Aventurează-te într-o călătorie spre Țara Dragonului în Marele Tur alături de Europa Travel și descoperă futurista metropolă Shanghai, tradiționalul Xian și aglomeratul Beijing la prețul de 889 euro/persoană. Circuitul în China beneficiază de o reducere de 32% din tariful standard de 1299 euro/persoană pentru plecarea din 18.09, valabil pentru rezervări până la 30.08!

Shanghai, orașul desprins din viitor

Care sunt primele imagini ce îți vin în minte atunci când spui China? Ar putea foarte bine să fie panorama cu zgârie nori surprinsă de pe Promenada The Bund din Shanghai, metropola futuristă cu cea mai mare creștere economică din lume, unde vei avea impresia că ai călătorit cumva în viitor. Sunt o mulțime de locuri pe care trebuie să le descoperi aici începând cu modernul cartier Pudong unde se află Turnul Jin Mao, cel mai înalt turn din China, și până la exoticele Grădini Yuyuan.

Dacă ești pasionat de shopping mergi pe celebra Stradă Nanjing, lungă de 6 km și înțesată de magazine. La o plimbare pe străduțele întortocheate din cartierele vechi vei întâlni numeroase edificii de cult precum Templul Buddha ce adăpostește statuia de jad a Celui Treaz ce a fost adusă din Myanmar, fosta Burma, Templul Zeilor, unul dintre cele mai venerate temple taoiste din China sau Templul Longhua, vechi de două milenii. Pentru priveliști memorabile asupra metropolei poți urca opțional în Turnul Perlei.

Xian, orașul Soldaților din Teracotă

Privit ca fiind capitala culturală a Chinei, Xian a fost fondat în urmă cu 3000 de ani și este catalogat drept un muzeu în aer liber. Sunt o mulțime de obiective pe care merită să le vizitezi aici, însă orașul este cunoscut în toată lumea pentru cea mai mare descoperirea a secolului al XX lea – Soldații de Teracotă. Considerat a fi a 8 a minune a lumii, Mausoleul Qin Shihuangdis adăpostește circa 8000 de războinici realizați în mărime naturală cu scopul de a-l păzi pe marele Împărat Qin.

De o adevărată călătorie în timp ai parte dacă vizitezi centrul istoric Xian, înconjurat de un impresionant zid de apărare ce se întinde pe circa 14 km. Mai poți vizita Pagoda Gâștii Sălbatice, un edificiu de cult remarcabil construit în anul 652 de către Împăratul Gaozong. Pentru panorame excelente asupra orașului poți urca în Turnul Bell.

Beijing, dragonul adormit

Beijing este un adevărat furnicar de oameni cu peste 25 mil. de locuitori și alte câteva milioane de turiști ce poposesc în fiecare an aici. Capitala Chinei este ticsită de obiective turistice și găzduiește nu mai puțin de 7 monumente declarate patrimoniu mondial UNESCO. Aici se află Orașul Interzis, locul unde muritorilor de rând le-a fost interzis accesul până în anul 1949 când a fost deschis publicului. Intră din Piata Tian’anmen, cea mai mare piață din lume, în Palatul Imperial complexul cu 9000 de camere decorate în stil tradițional cu acoperișuri din țiglă roșie, și calcă pe urmele Împăraților Dinastiilor Ming și Qing.

Beijing adăpostește și cel mai mare altar pentru sacrificii religioase din China – Templul Cerului ce ocupă o suprafață colosală de 2.700 ha, locul unde obișnuiau împărații să se roage cerului pentru recolte bune.

Din Beijing poți face o scurtă excursie la Palatul de Vară, aflat la 15 km, o bijuterie a secolului XIX unde familia regală a dinastiei Qing obișnuia să se retragă pe timp de vară. Palatul este înconjurat de cele mai frumoase și bine păstrate grădini imperiale ce se întind pe o suprafață de 300 ha.

Simbol al Beijingului și al Chinei, Marele Zid Chinezesc este cea mai mare structură strategică și una dintre cele 7 noi minuni ale lumii, ce măsoară exact 21.196,18 de kilometri. După ce surprinzi panoramele memorabile asupra zidurilor, te poți îndrepta spre cele 13 Morminte Ming. Aici odihnesc împărații dinastiei și poți ajunge la mausolee după ce traversezi Drumul Sacru, înțesat de numeroase statui monolitice din marmură, reprezentând diverse personaje din mitologia chineză sau animalele sacre din horoscop.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Marele Tur al Chinei – tarife de la 889 euro/persoana, 9 zile (2 nopti in Shanghai, 1 noapte in XIan, 1 noapte tren ruta XIan – Beijing, 3 nopti de in Beijing), cazare la hoteluri de 3*-4*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 32% din tariful standard de 1299 euro, valabila pana la 30.08, plecare din 18.09. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

