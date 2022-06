„Mi-a arătat cât de puternic e corpul nostru”. Povestea atletei cu un picior amputat care a alergat 104 maratoane în 104 zile

Născută în Africa de Sud, Broersma a trăit în Anglia și Olanda înainte de a se muta în Statele Unite.

Piciorul i-a fost amputat în 2001 după ce a fost diagnosticată cu sarcomul Ewing – o formă rară de cancer care afectează oasele sau țesutul din jurul lor. S-a apucat de alergat 15 ani mai târziu și încet-încet a devenit „dependentă”.

„Nu am fost alergătoare înainte să-mi fi amputat piciorul. Am crezut că alergătorii sunt nebuni… Dar am devenit treptat puțin dependentă de asta”, a spus Broersma, pentru CNN.

Când am rămas cu piciorul amputat, am devenit foarte limitată. Toată lumea îți spune: «Nu poți face asta». Și atunci când am început să alerg, a existat un sentiment de libertate. Am simțit că zbor și că făceam ceva ce credeam că nu pot face. Jacky Hunt-Broersma:

Femeia a început cu alergări de cinci kilometri înainte de a progresa în curând cu distanțe mai mari de 10 kilometri, semimaratoane, maratoane și acum ultramaratoane.

Jacky a luat parte în acest an la martonul de la Boston, unde și-a stabilit drept țintă să alerge 100 de maratoane în 100 de zile, însă provocarea i-a stârnit mai multe semne de întrebare.

„Mă întrebam, oare ciotul meu va fi capabil să reziste milelor? Oare lama mea va rezista?”, a spus Broersma.

Jacky Hunt-Broersma s-a apucat de alergat în 2016, la 15 ani după ce i-a fost amputat piciorul. Foto: Profimedia

Însă pe măsură ce săptămânile treceau, corpul ei i-a arătat rezistența pe care o are. „Nu știam cum va reacționa corpul meu, dar mi-a arătat cât de puternice pot fi corpurile noastre. În fiecare zi, m-am descurcat și am devenit din ce în ce mai puternică… corpul este pur și simplu incredibil”, a mai spus Broersma.

Provocarea a fost „90% mentală versus fizică”, spune ea, motivația de a ieși pe ușă în fiecare zi și de a alerga pe distanța de maraton fiind adesea cea mai grea provocare.

Recomandări Alegeri parlamentare în Franţa. Macron își pierde majoritatea în Parlament, sub presiunea stângii. Extrema dreaptă obține un rezultat istoric

Concurența pe străzile din Boston a fost unul dintre punctele maxime ale provocării. Tot atunci au fost și momente de cotitură, când la al 50-lea maraton a vrut să renunțe.

„A fost un moment ciudat pentru că fizic m-am simțit bine. Corpul meu, evident, mă durea, dar nu era nimic în neregulă cu el, doar mintea mea a fost gata, doar mintea mea a fost terminată. A trebuit să lupt cu acele emoții ca să trec peste asta și să spun că pot continua. Și odată ce am depășit asta, am putut ajunge la țintă”, a mai spus Broersma.

Jacky Hunt-Broersma a alergat 104 maratoane în 104 zile. Foto: Profimedia

Ea a finalizat 104 maratoane și a început procesul pentru ca performanța sa să fie recunoscută oficial de Guinness World Records. Actualul record, de 95 de maratoane, a fost stabilit de americanca Alyssa Clark în 2020.

Procesul nu este însă simplu și poate dura câteva luni. „Acest proces este probabil mai greu decât partea de alergare, ca să fiu sinceră”, a spus Broersma.

În prezent, ea se antrenează pentru a concura la două ultramaratoane: Leadville 100 – o cursă de 160 de kilometri în Leadville, Colorado, ce va avea loc în august și Moab 240 – o cursă de 386 de kilometri printre munții și stâncile din Utah, în octombrie.

„Alergatul m-a învățat că sunt capabilă de mult mai mult. M-am gândit că aceasta ar fi o modalitate grozavă de a le arăta oamenilor ce ai putea face dacă ai ieși din zona ta de confort”, a mai spus Broersma.

GSP.RO Un italian venit să lucreze în România, șocat de ce a trăit la Vatra Dornei. Ce a văzut: „Singurele clipe frumoase au fost când stăteam în cameră”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Ce interdicție a primit Elena Udrea din partea lui Adrian Alexandrov. Iubitul ei e ferm, nu poate fi înduplecat

Observatornews.ro Doi parașutiști s-au prăbușit de la zeci de metri înălțime, după ce s-au ciocnit în aer, pe un aerodrom din Italia. Încercau să stabilească un record

HOROSCOP Horoscop 20 iunie 2022. Scorpionii ar trebui să se lase în voia sentimentelor frumoase și să acționeze ținând cont de ele

Știrileprotv.ro Joacă mortală în Bistrița-Năsăud. Cum a ajuns un copil de opt ani în albia râului

Orangesport.ro Marea campioană a ţării, la petrecerile cu alcool şi relaţii intime la Jocurile Olimpice! Moment fără precedent dezvăluit în satul olimpic

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro

PUBLICITATE Scurtă analiză a sistemului medical privat din România