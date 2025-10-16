Actorul a fost diagnosticat cu boala neurodegenerativă la vârsta de 29 de ani

Michael J. Fox și-a împărtășit gândurile sincere despre moarte și modul în care speră să plece din această lume după 35 de ani trăiți cu Parkinson, conform The Independent.

Actorul, în vârstă de 65 de ani, a fost diagnosticat cu această boală neurodegenerativă în 1991, pe când avea 29 de ani.

„Nu există un calendar, nu există o serie de etape prin care treci – nu în același mod în care ai face-o, să zicem, cu cancerul de prostată”, a spus el pentru The Sunday Times despre diagnostic.

„Este mult mai misterios și enigmatic”.

Fox a detaliat dorința sa pentru o moarte în liniște.

„Nu sunt multe persoane care să fi avut Parkinson timp de 35 de ani”, a spus Fox.

„Mi-ar plăcea pur și simplu să nu mă mai trezesc într-o zi. Ar fi grozav. Nu vreau să fie dramatic. Nu vreau să mă împiedic de mobilier, să-mi sparg capul”.

Cu Parkinson, creierul este afectat progresiv de-a lungul anilor. Simptomele fizice includ tremurul involuntar al unor părți ale corpului, precum și mișcări încetinite și alte probleme de mobilitate.

Acum, Fox spune că o ia mai ușor, menționând că „nu mai merge prea mult”.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

„Pot să merg, dar nu arată bine și e cam periculos. Așa că integrez asta în viața mea, știi – fără joc de cuvinte intenționat”, a declarat el pentru The Times.

Provocările zilnice ale vieții cu Parkinson

Într-un interviu acordat săptămâna trecută revistei People, starul din Spin City a vorbit, de asemenea, despre provocările zilnice ale vieții cu Parkinson.

„Mă trezesc și primesc mesajul despre cum va fi ziua, iar eu încerc să mă adaptez”, a spus el.

„Continui să primesc noi provocări fizice și le depășesc”.

Cine este Michael J. Fox

Michael J. Fox, născut Michael Andrew Fox, pe data de 9 iunie 1961, în Edmonton, Canada, este un actor și activist canadian-american.

Acesta și-a început cariera ca actor în anii ’70, devenind cunoscut interpretându-l pe Alex P. Keaton în sitcom-ul NBC Family Ties (1982-1989) și pe Marty McFly în trilogia cinematografică Back to the Future (1985-1990). Fox a jucat apoi în filme precum Teen Wolf (1985), The Secret of My Success (1987), Casualties of War (1989), Doc Hollywood (1991) și The Frighteners (1996). A revenit la televiziune în sitcom-ul ABC Spin City în rolul principal al lui Mike Flaherty (1996–2000), conform Wikipedia.

În 1998, Fox a dezvăluit diagnosticul său din 1991 de boală Parkinson. A devenit un susținător al găsirii unui leac și a fondat Fundația Michael J. Fox în 2000 pentru a ajuta la finanțarea cercetărilor. Agravarea simptomelor l-a obligat să își reducă activitatea în actorie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE