Familia septuplului campion mondial în Formula 1 nu a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher.

Au făcut-o, în schimb, apropiații. Ziarul spaniol El Mundo a scris în septembrie că Elisabetta Gregoraci, fosta soție a lui Flavio Briatore, i-a spus unui concurent, alături de care participă la un reality-show, că „Michael nu poate vorbi, dar comunică prin intermediul ochilor”.

Michael Schumacher deţine recordul pentru cele mai multe campionate câştigate în Formula 1, la egalitate cu Lewis Hamilton.

Schumacher a activat 21 de ani, cu patru sezoane de pauză, între 2006 și 2010, în Formula 1, scrie gsp.ro. A debutat în 1991, în Marele Premiu al Belgiei, și s-a oprit în 2012, în Brazilia.

Prima victorie a obținut-o tot în Belgia, la doar un an de la debut. Au urmat alte 90, 7 titluri mondiale (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004), 155 de podiumuri și 68 de plecări din pole position. Schumacher a început la Jordan, a continuat la Benetton și a cunoscut măreția la Ferrari, alături de care a câștigat 5 titluri de campion mondial. Ultima sa echipă a fost Mercedes.

Pe 29 decembrie 2013, Michael Schumacher a suferit un accident în timp ce se afla la schi. El a fost diagnosticat cu un traumatism cranian sever şi o hemoragie cerebrală, fiind operat de două ori la spitalul din Grenoble. A fost transferat pe 16 iunie 2014 la o unitate medicală de specialitate din Lausanne. A fost externat pe 9 septembrie 2014 și până în prezent a fost tratat în locuința lui, păstrându-se secrete informațiile despre starea lui.

Urările pentru legenda Formulei 1 au invadat rețelele de socializare.

