El a povestit că atunci când avea 10 ani şi jumătate, tatăl său l-a dus să învețe să călărească după ce la manejul Clubului Steaua s-a înfiinţat un centru de echitaţie pentru copii.

„Povestea cea mai interesantă este legată de un cal de la clubul de echitaţie. Un cal care, deşi era tare frumos era foarte încăpăţânat. Pentru că se distribuiseră toţi caii, şi doar acesta mai era pentru mine, am rămas eu cu el, să facem performanţă”, a povestit artistul potrivit Antena3.

Mihai Constantinescu spune că a făcut călărie-obstacole şi povestea cum a reușit să îmblânzescă animalul nărăvaș.

”După strădanii mari, pentru că el era tare încăpăţânat, se gâdila, şi a mâncat bătaie cât s-a putut de la cei care aveau grijă de toţi caii Clubului Steaua, eu am reuşit să mă împrietenesc cu el, să îl ţesal, să îl spăl, să îl fac să mă iubească, cu blîndeţe, cu bunătate, cu zahăr, cu morcovi tăiaţi… Într-un buzunar aveam zahăr, în celălalt morcovi tăiaţi, şi îi dădeam… Cînd mergeam la el, îl strigam din capătul grajdului: «Pleşuv!». Ciulea urechile şi necheza”, povestea artistul.

Împreună cu calul nărăvaș pe care a reușit să-l îmblânzească, Mihai Constantinescu a câştigat unul dintre concursurile organizate.

„La un concurs s-a oprit în faţa unui obstacol şi am alunecat pe gâtul lui, ca pe tobogan. M-am lovit destul de rău, m-am ridicat, m-am urcat din nou, că aşa se face, până la urmă a sărit obstacolul. Cu insistenţă şi înţelepciune am ieşit campioni. Am fost campion la 13 ani, la categoria semimijlocie. Pentru că l-am întors foarte scurt, a şchiopat de două picioare. Nu era foarte grav, dar s-a decis să rămână la căruţă”, rememora artistul momentele din tinerețe.

Mihai Constantinescu a murit marți seară, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

