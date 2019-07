De Valentina Postelnicu,

Mihai Fifor a afirmat că în jurul lui Liviu Dragnea se crease o bulă și se inducea ideea succesului şi a precizat că Liviu Dragnea urma să își anunțe candidatura la alegerile prezdiențiale.

Fifor: „Dăncilă mergea în alte locuri, în campanie şi deconta valul de ură împotriva partidului”

„Era evident că ceva nu e în regulă. Nu cred că era vorba doar de scorul alegerilor. Cred că intuia ce urma să se întâmple a doua zi. Liviu Dragnea era convins că PSD va câștiga alegerile.”, a spus Fifor, la TVR 1.

Secretarul general al PSD a menţionat că în perioada campaniei electorale premierul Viorica Dăncilă se afla în alte locuri, nu în cele în care se afla Dragnea şi „deconta valul de ură împotriva partidului”.

Fifor a mai spus că nu a crezut „niciun moment” că Liviu Dragnea va fi condamnat şi crede şi acum că „trebuia să fie altfel”.

Potrivit lui Fidfor, „loviturile primite de PSD prin pierderea alegerilor şi condamnarea lui Liviu Dragnea au fost năucitoare, iar Viorica Dăncilă a ţinut partidul unit, în acele momente grele.

„Premierul era cumva izolat în Palatul Victoria. În momentul în care premierul s-a opus Ordonanțelor, pentru că Viorica Dăncilă a refuzat să facă această mișcare și a spus că nu intervine pe Ordonanțe pe Justiție. Lucrul acesta a deranjat, pentru că multă lume se aștepta să execute, să răspundă la comanda aceasta. Am avut o discuție cu doamna premier care a spus că preferă să fie un om onest și corect față de țară. Interesant de analizat e ce ar fi fost dacă… „, a spus Mihai Fifor, despre presiunile la adresa şefei Executiviului.

„Puteam să fim la pământ în momentul acela pentru că a fost un şoc în partid. Noi ne-am întâlnit chiar luni seara (după alegeri – n.r.) cu doamna prim-ministru, a ieşit mesajul de calm către partid şi de asta vă spun că este un om cu o forţă deosebită, pentru că a reuşit să calmeze partidul în câteva zile. Am putut începe în câteva zile să dăm semnalul că nu am murit, că existăm”, a mai declarat Fifor.

Fifor o vede pe Dăncilă prezidenţiabil PSD: „Avem în faţă un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa”

Mihai Fifor consideră că premierul României începe să se deseneze așa cum este în realitate.

„Are toate datele necesare pentru a putea intra într-o bătălie de la egal la egal cu Klaus Iohannis şi vă spun că o să vedeţi un meci foarte interesant dacă Viorica Dăncilă o să decidă să candideze”, a spus Fifor.

Despre ultimul an, el a menţionat că imaginea premierului era distorsionată de liderul Liviu Dragnea.

” Din păcate, am văzut într-un an și jumătate o figura distorsionata. Am văzut ce a vrut președintele partidului nostru, la un moment dat, să se vadă: un om slab, un om manevrabil, un om care nu reușește să articuleze foarte bine politica la vârf a Guvernului și care depinde de el”, a spus el.

Fifor a continuat: „Cei care o cunosc pe Viorica Dăncilă, premierul României, şi care o cunosc aşa cum este cu adevărat constată că avem în faţă un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa”.

Liderul din conducerea PSD a anunţat că pe 23 iulie PSD va anunţa candidatul la prezidenţiale.

„Ne dorim un Congres de lansare a candidatului. Eu văd Congresul ca pe un eveniment politic, punct, de prezentare a candidaturii. Eu mi-aş dori să fie un eveniment de lansare a candidatului, a programului politic. Suntem în calendar. Mai sunt de venit şi săptămâna aceasta. Hai să ne uităm marţi la rezultate”, a mai afirmat Mihai Fifor, miercuri, la TVR 1.

