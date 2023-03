Un fost premier critică ASF în cazul Euroins: Se comportă ca un anatomopatolog, să vadă de ce ai murit

Mihai Tudose a fost întrebat sâmbătă, 25 martie, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cine este vinovat de falimentul Euroins.

„O să vă şocheze răspunsul. Noi toţi. Aproape toţi. Începând cu ASF-ul. Toată lumea vinde asigurări cu 10 lei, apare unul care le dă cu doi lei. Şi tu zici că e bine. Rolul tău fiind să supraveghezi, că de asta eşti acolo. Este să vezi ce se întâmplă în piaţa de asigurări. Atât timp cât ai o valoare medie a despăgubirii, este clar că este un prag al poliţiei sub care te duci în cap şi unii vând asigurări cu toptanul sub pragul ala, ceva e în neregulă. Te duci şi vezi. Îi bagi sub supraveghere, nu aştepţi”, a spus el, potrivit news.ro.

Și a continuat: „Ei ar trebui să fie medicul de familie, să te supravegheze, care face prevenţie. Că el se comportă ca un anatomopatolog să vadă de ce ai murit, iertaţi-mă dar nu asta era ideea”.

Fostul premier Mihai Tudose. Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO / Hepta

Europarlamentarul PSD a adăugat că vinovaţi sunt, de asemenea, Consiliul Concurenţei şi cetăţenii care au ales asigurarea mai ieftină.

„Consiliul Concurenţei. Vezi că vine unul în piaţă şi face o ispravă de genul ăsta şi tu te uiţi după stele. Şi trei, ăla care se asigură, românul nostru, care are de ales între o asigurare care poate într-adevăr e scumpă, dar el îşi ia o asigurare dintr-o piaţă, dintre raftul cu cartofi şi taraba cu castraveţi, cu un leu 50. Şi e mulţumit că el trebuie să aibă hârtiuţa aia. Nu se întreabă «Frate, dar dacă pe mine mă loveşte tot unul de la taraba de castraveţi, cam ce se întâmplă?»”, a spus Tudose.

Mie mi-a zis statul că trebuie să am RCA. L-am luat, OK. Dar vina cea mai mare, repet, este a instituţiilor statului care trebuiau să intervină în această piaţă şi care acum văd că sunt foarte zen, aşa. Noi ne-am uitat… V-aţi uitat, dar poate v-aţi uitat în altă direcţie. Că avem iar două variante: ori v-aţi uitat în altă direcţie sau v-aţi uitat acolo şi nu aţi văzut nimic. Fostul premier Mihai Tudose:

ASF a retras autorizația de funcționare pentru Euroins România după investigația Libertatea

ASF a anunțat pe 17 martie că a decis să retragă autorizația de funcționare pentru societatea Euroins România, după ce a constatat un deficit de solvabilitate de peste 400 de milioane de euro. Gaura reprezintă un record pentru piața de asigurări. Totodată, Consiliul Autorității a stabilit promovarea unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților ca administrator al societății.

Decizia ASF a venit după ce Libertatea a arătat, în zeci de articole, cu documente obținute de redacție de la organizațiile financiare internaționale și cu mărturii ale oamenilor din interiorul ASF, dar și din interiorul companiilor de asigurări, situația din interiorul companiei Euroins. 2,5 milioane de români sunt asigurați la compania Euroins, „care are 400 de milioane de euro lipsă față de SCR, cerința de capital de solvabilitate”, potrivit unor surse consultate de Libertatea.

Ziarul a prezentat pe 20 martie o investigație care arată modul în care Euroins a mutat zeci și zeci de milioane de euro în Bulgaria „prin circuite financiare”, în timp ce șefii ASF spuneau „să mai facem o analiză”.

