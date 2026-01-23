Potrivit Regiei Autonome Județene de Apă (RAJA) Constanța, întreruperea apei este programată între orele 09:00 și 17:00 și va afecta aproximativ 10.000 de persoane.

„Echipele furnizorului de energie electrică vor interveni pe 23 ianuarie 2026 pentru lucrări de mentenanță, ceea ce va determina lipsa tensiunii la hidroforul din Mihail Kogălniceanu. În acest interval, consumatorii din localitate nu vor avea apă”, se arată în comunicatul RAJA.

Regia își cere scuze pentru disconfortul creat și asigură că, imediat ce lucrările la rețeaua de energie electrică vor fi finalizate, furnizarea apei va fi reluată cât mai rapid posibil.

De asemenea, abonații afectați sunt sfătuiți să-și facă o rezervă minimă de apă pentru consumul casnic.

După reluarea alimentării, apa poate prezenta temporar turbiditate sau schimbări de culoare, motiv pentru care se recomandă utilizarea ei doar în scopuri casnice până la limpezire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE