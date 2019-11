De Cristian Burcioiu,

”Copilașul meu nu are autism propriu-zis…Boala de care suferă are elemente de autism și l-a oprit din dezvoltare psihică și de limbaj. Are cinci anișori și încă nu vorbește, nu poate să spună nici un cuvânt, mititelul. Scoate decât niște sunete evazive, doar silabe nefuncționale…”, începe Luminița Dicu, mama lui Alexandru-Mihail, trista poveste a fiului ei.