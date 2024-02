Piaţa, aflată chiar în inima cartierului guvernamental, era plină la prânz şi oamenii continuau să vină.

„Toţi împreună împotriva fascismului”, a scandat mulţimea în timpul demonstraţiei, care a fost transmisă în direct pe YouTube de către organizatori: mişcarea Hand in Hand („Mână cu Mână”), care reuneşte peste 1.500 de organizaţii, printre care Friday for Future şi alianţa cetăţenilor Campact.

❗🚨🚨🇩🇪⚡#BREAKING – Germany's green-socialist regime called for a mass protest in Berlin against the AfD, with about 150K participants, amid a farmer uprising. pic.twitter.com/ew5KyKxZei — MonitorX (@MonitorX99800) February 3, 2024

Până la 100.000 de persoane erau aşteptate să participe la manifestație, potrivit poliţiei, citată de radio RBB. Poliţia capitalei a precizat că a desfăşurat 700 de ofiţeri la acest eveniment.

Around 150,000 people have attended a protest rally in the German capital, Berlin, against the far right and its ideology, the latest in a series of such demonstrations across Germany.

https://t.co/zUNrvEqrCf pic.twitter.com/fskmumkJWn — DW News (@dwnews) February 3, 2024

Mesajul lui Scholz

„Fie că este vorba de Eisenach, Homburg sau Berlin: în oraşele din întreaga ţară, mulți cetăţeni se adună şi în acest weekend pentru a manifesta împotriva uitării, a urii şi a incitării la ură. Un semnal puternic pentru democraţie şi Constituţia noastră”, a afirmat sâmbătă dimineaţă cancelarul federal Olaf Scholz, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

Staţia de metrou Poarta Brandenburg a fost închisă, a precizat BVG (compania de administrare a transportului public din oraș) pe X, în timp ce traficul a fost perturbat în cartierul Mitte.

Der Berliner Hauptbahnhof ist voller Menschen, die zur Demonstration gegen Rechtsextremismus ins Regierungsviertel strömen. S-Bahnen in Richtung Mitte sind so voll, dass keine Menschen mehr reinpassen. #b0302 pic.twitter.com/vtp8mQ4DTH — julius geiler (@glr_berlin) February 3, 2024

IN PICTURES: Mass demonstrations are taking place in #Germany in the fourth week of protests against the far right. Approximately 150,000 people took to the streets of the capital Berlin on Saturday, police said.



Similar protests were also taking place in cities including… pic.twitter.com/1IGotWOz2c — World Times (@WorldTimesWT) February 3, 2024

De la ce au pornit protestele

Sute de manifestaţii au loc în toată Germania de săptămâni întregi, începând din luna decembrie a anului trecut.

Ele reflectă şocul provocat de dezvăluirea, pe 10 ianuarie, de către publicația germană de investigaţii Correctiv a unei reuniuni a extremiştilor la Potsdam, lângă Berlin, unde, în noiembrie, s-a discutat un plan de expulzare în masă a străinilor sau a persoanelor de origine străină.

Pe fondul încetinirii economice şi al inflaţiei, partidul antimigranţi şi antisistem Alternativa pentru Germania (AfD) este în continuă creştere în sondaje, cu câteva luni înainte de trei alegeri de land importante în estul ţării.

