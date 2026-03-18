Au fost confiscate peste 23 de kilograme de aur

O amplă operațiune desfășurată în municipiul Bacău s-a finalizat cu confiscarea a peste 32 de kilograme de bijuterii din aur și argint, o captură evaluată la 12,56 milioane de lei.

Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, ca urmare a acțiunilor de control desfășurate la bijuterii din Bacău. S-a verificat respectarea legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

„Verificările au fost extinse și la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic inițial controlat, în urma constatării unor deficiențe similare. În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidența deficitară a stocurilor, precum și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități importante de bunuri comercializate”, se arată într-un comunicat emis de ANAF.

Comercianții au rămas fără 6500 de piese de aur și 2000 de piese de argint

Au fost dispuse măsuri de confiscare pentru: 6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei și 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei.

De asemenea, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Bunurile confiscate au fost predate instituțiilor abilitate.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală își menține angajamentul ferm pentru combaterea evaziunii fiscale și intensificarea controalelor în domeniile cu risc fiscal ridicat. Acțiunile de verificare vor continua, în vederea asigurării respectării cadrului legal, protejării intereselor bugetare ale statului și susținerii unui mediu concurențial corect”, potrivit ANAF,

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
