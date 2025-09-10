„Pacienții zero”

Un scandal de proporții a izbucnit în Italia, după ce mii de înregistrări video intime au apărut pe internet, pe un site al cărui domeniu e înregistrat în Tonga.

Totul a început când prezentatorul TV Stefano De Martino a fost avertizat anonim că a fost filmat în timp ce făcea dragoste cu iubita sa, Caroline Tronelli. De Martino a anunțat imediat poliția.

Mii de transmisiuni live intime din Europa și întreaga lume au apărut online: „Hackerii vând accesul pentru sume între 20 și 575 de dolari”
Stefan De Martino. Foto: Hepta

Cazul De Martino a fost doar vârful aisbergului. Prezentatorul TV e ca „pacientul zero” din perioada COVID.

Printre victime se numără o tânără din Milano filmată goală ieșind din duș sau un cuplu din Bari surprins în timp ce făcea dragoste lângă pătuțul bebelușului lor.

Cum au acționat „pirații”

Ancheta a scos la iveală peste 2.000 de transmisiuni live piratate de la camere de supraveghere. Victimele au fost filmate în ipostaze intime în locuințe private, saloane de înfrumusețare, cabine de probă și chiar în cabinete ginecologice.

Expertul în securitate IT Paolo Reale a explicat că „unele camere video conțin acces ascuns (backdoors) de la producător sau erori software care le permit atacatorilor să pătrundă. Dacă înregistrările sunt stocate în cloud, breșele de securitate pot deveni și acolo o poartă de intrare”.

Reale recomandă utilizarea de parole puternice și actualizarea constantă a software-ului. Altfel, spune el, „e ca și cum ai lăsa perdelele deschise acasă”.

Sunt și „abonamente premium”

Clipurile erau însoțite de detalii precum număr de vizualizări, durată, locație și categorii precum „baie”, „tânăr”, „matur” sau „sâni mari”. Unele conțineau și sunet. Accesul putea fi cumpărat cu sume între 20 și 575 de dolari. Filmulețele au fost urmărite și de câte 20.000 de ori.

Mai multe platforme web care oferă „serviciul” ilegal de acces la videoclipuri private cu planuri tarifare bazate pe popularitate și vizualizări, precum și  abonamente „premium” care permit chiar și controlul camerelor de supraveghere private piratate

Deși site-ul tongan a fost blocat în Italia, înregistrări din alte țări precum Mexic, Iran, Rusia, Ucraina, Tunisia, Canada, Peru sau Israel rămân accesibile, a informat Corriere.it.

Cum ajungi la hackerii din Tonga?

Chiar și așa, videoclipul cu Martino și Tronelli continuă să circule pe canalele private (inclusiv cele cu plată).

În ultimele zile a fost creat un grup Telegram care conține un link direct către filmările intime furate de la camerele de supraveghere instalate în apartamentul lui Tronelli din Roma. În doar câteva minute, acesta a ajuns la aproape 3.000 de abonați,.

Avocații celor doi protagoniști au făcut plângere la Parchet și Poliția Poștală, solicitând încă o dată eliminarea videoclipului.

Drumul până la făptași este însă lung și nu ajută faptul că domeniul portalului pus sub acuzare este înregistrat în Tonga, în Pacificul de Sud.

Două dosare penale sunt deschise pe acest caz, unul la Procuratura din Roma, unde a fost comisă infracțiunea și unde a fost trimisă plângerea semnată de De Martino și de prietena sa, și unul la Veneția, unde firma de securitate cibernetică Yarix a raportat poliției poștale același portal.

Acces la 2.000 de camere răspândite în toată Europa

Cel puțin 150 de camere au fost descoperite în Italia de către un centru de securitate cibernetică cu sediul în Treviso. Accesul la site este vândut prin Telegram.

Un bot Telegram vinde acces la cel puțin 2.000 de camere răspândite în toată Europa.

Acest incident ridică serioase întrebări privind securitatea cibernetică și protecția vieții private în era digitală. Autoritățile italiene continuă investigațiile pentru a-i identifica pe hackeri și a preveni astfel de atacuri pe viitor.


