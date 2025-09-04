Pensia media în România, în august 2025, a fost de 2.770 de lei

La sfârșitul lunii august erau înregistrați 4.689.262 de pensionari, cu 4.199 mai puțini decât în luna precedentă, potrivit unui comunicat emis de Casa de Pensii.

Pensia medie a ajuns la 2.770 de lei, iar suma totală plătită pentru pensii a fost de 12,99 miliarde de lei.

Din totalul pensionarilor, 547.146 aveau perioade lucrate în agricultură, cu o pensie medie de 716 lei.

Categorii de pensionari români

Cea mai mare categorie o reprezintă pensionarii la limită de vârstă, cu 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei. Pensia medie pentru această categorie era de 3.097 de lei.

Alte categorii includ:

Pensie anticipată: 3.488 persoane (pensie medie 3.938 de lei)

Pensie anticipată parțială: 85.276 de persoane (pensie medie 2.760 de lei)

Pensie de invaliditate: 404.271 de persoane (pensie medie 1.113 lei)

Pensie de urmaș: 442.235 de persoane (pensie medie 1.497 de lei)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE