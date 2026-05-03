Benzină la jumătate de preț

În prezent, prețul mediu al carburanților din Australia este estimat la aproximativ 1,60 de euro pe litru.

Prin comparație, noua stație deschisă de Adrian Portelli, un miliardar din Melbourne, oferă carburant la jumătate de preț, o mișcare considerată una strategică și menită să atragă atenția asupra afacerii sale.

Conform publicației Racing, tânărul investitor australian, cunoscut și sub porecla „Lambo Guy”, datorită colecției sale impresionante de supermașini, este fondatorul LMCT+, o platformă pe bază de abonament devenită cunoscută prin oferirea de premii de lux și sume mari de bani membrilor.

Platforma a generat venituri importante și a atras sute de mii de abonați fideli.

Carburanți ieftini doar pentru abonați

Astfel, prețul redus la carburant nu este disponibil publicului larg.

Benzinăria se adresează exclusiv membrilor activi ai platformei LMCT+. Cei care plătesc abonamentul primesc acces atât la combustibil ieftin, cât și la tombolele și premiile organizate de companie. Drept urmare, abonamentul reprezintă atât modelul de business, cât și biletul de intrare la oferta promoțională.

Iar Portelli a anunțat că intenționează să deschidă rapid o a doua stație în Melbourne.

Pe termen mai lung, planul său este dezvoltarea unei rețele de 100 de benzinării în următorii doi ani, răspândite în toată Australia.

Instabilitatea din Orientul Mijlociu și tensiunile legate de Strâmtoarea Ormuz au influențat în ultimele luni prețurile petrolului și, implicit, costurile la pompă. În acest context, o benzinărie care vinde carburant sub pragul de 1 euro pe litru a atras imediat interesul publicului.

Succesul proiectului depinde însă de sustenabilitatea modelului economic. Criticii susțin că taxa de abonament poate reduce considerabil avantajul prețului mic la carburant. Pentru șoferii care alimentează rar, costul total ar putea fi similar sau chiar mai mare decât la o benzinărie obișnuită.