Casa este amplasată într-un stejar

Casa în copac este amplasată într-un stejar de 30 de metri înălțime și include elemente precum un tobogan și un punct de observație. Totuși, aceasta se distinge printr-o terasă exterioară de 42 de metri pătrați și o zonă interioară de 37 de metri pătrați, care cuprinde un living confortabil, un dormitor spațios și o baie, relatează Forbes.

Materialele folosite au povești unice. Tavanul din lemn de pin provine dintr-o fostă fabrică de cusut, iar barul și fereastra din vitralii au fost recuperate din New Orleans după uraganul Katrina.

O punte suspendată de 21 de metri, asemănătoare celor din Star Wars, leagă casa de o platformă de observație lângă lac, cu vedere spre campusul Universității de Stat din Louisiana. Construcția acestei case în copac nu a fost ieftină.

Todd Graves a colaborat cu Pete Nelson de la Nelson Treehouse and Supply, care a prezentat proiectul în 2015 în emisiunea Treehouse Masters de pe Animal Planet. Costul de 400.000 de dolari, echivalent cu prețul mediu al unei case în SUA, reprezintă mai puțin de 0,002% din averea lui Graves, estimată la 22 de miliarde de dolari (116,2 miliarde de lei).

„Este distractiv să ai lucruri care par magice”, a declarat Graves.

Casa este un refugiu pentru acesta

Casa în copac servește drept refugiu pentru a reflecta și a-și clarifica ideile, ajutându-l în conducerea Raising Canes. Totodată, spațiul a devenit un punct de întâlnire pentru celebrități.

Ce a început ca un loc de joacă pentru copiii lui Graves și cei din vecinătate s-a transformat într-o destinație pentru artiști precum rapperul Nelly, jucătorul de fotbal american JaMarr Chase. Rapperul Snoop Dogg, în timpul unui concert în Baton Rouge, a vizitat casa în copac.

„Todd este ca familia pentru mine”, a declarat artistul.

Graves consideră că investiția de 400.000 de dolari s-a amortizat, datorită atenției celebrităților și popularității emisiunii Treehouse Masters.

Pasiunea lui Graves pentru lucruri extraordinare nu se oprește aici

El colecționează obiecte cu povești interesante, reflectând propria sa călătorie. După ce nimeni nu a dorit să-i finanțeze ideea de a deschide un restaurant care servește doar pui prăjit, Graves a lucrat ca fochist și în pescuitul somonului pentru a strânge bani.

Astfel, a devenit cel mai bogat restaurator din SUA și unul dintre cei mai mari 50 de miliardari ai țării.