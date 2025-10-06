Suleimanov este suspectat de implicare în uciderea liderului sindicatului Vnukovo Airlines, Ghenadi Borisov, în 1999, care a fost înjunghiat mortal de 25 de ori după ce a organizat mai multe proteste legate de neplata salariilor, și de asasinarea din 2004 a șefului Serviciului Federal pentru Redresare Financiară și Faliment, Gheorghi Tal.

Suleimanov este considerat unul dintre cei mai influenți miliardari ai Rusiei și este creditat cu controlul asupra sistemului de rezervări ale companiilor aeriene de stat, Sirena-Travel. De altfel, este supranumit „regele neoficial al biletelor de avion din Rusia”. El și fiul său de 25 de ani, Rasul, dețin acțiuni la una dintre companiile care administrează sistemul, dezvoltatorul de software Mixwell, care a generat venituri de aproape un miliard de ruble, circa 10,3 milioane de euro, anul trecut.

Rasul deține, de asemenea, o participație la Avtoval, care deține 20% din Sirena. Alte câteva companii care dețin sistemul de rezervări sunt, de asemenea, administrate de partenerii de afaceri ai tatălui și fiului Suleimanov.

Suleimanov a fost partener de afaceri cu un alt important om de afaceri din Daghestan, Suleiman Kerimov, în prezent membru al Consiliului Federației.

În plus, Suleimanov este ginerele lui Platon Lebedev, fostul președinte al Băncii Menatep și director general al Yukos, ca partener al lui Mihail Hodorkovski.

Ibraghim Suleimanov controlează mai multe companii IT împreună cu rudele sale. În 2007, el a fost judecat pentru fraudă, spălare de bani și deținere ilegală de arme. A fost condamnat la un total de 11 ani de închisoare. Cu toate acestea, a fost eliberat condiționat în 2015.

Unul dintre inculpații din acest caz, Abakar Darbișev, a murit în urma unui atac de cord, după ce a fost reținut în regiunea Moscovei.

Omul de afaceri este considerat unul dintre cei mai secretoși miliardari ai Rusiei. Este înregistrat oficial ca locuind într-un apartament modest cu o cameră în cartierul Ociakovo-Matveievskoie din Moscova, deși el și familia sa trăiesc în lux.

Omul de afaceri reținut deține o vilă pe Rubliovka, în cartierul rezidențial „Peisaj”, unde se află „conacele” unor oameni de afaceri celebri, politicieni, vedete din showbiz și sport. Acolo locuiește și fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici.

